2026 WIEA Annual Conference

About this event
This ticket includes admission for Thursday only. It includes Breakfast and Lunch. The Thursday evening Banquet is a separate ticket purchase
This ticket includes admission for Friday only. It includes Breakfast and Lunch.
This ticket includes admission for Thursday only. It includes Breakfast and Lunch. The Thursday evening Banquet is a separate ticket purchase
This ticket includes admission for Friday only. It includes Breakfast and Lunch.
This ticket includes admission for Thursday only. It includes Breakfast and Lunch. The Thursday evening Banquet is a separate ticket purchase
This ticket includes admission for Friday only. It includes Breakfast and Lunch.
This ticket is for the Thursday evening Annual Awards Banquet
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!