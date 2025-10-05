2026 Willoughby South Athletic Boosters Dinner & Raffle

The Banquet Center at St. Noel - 35200 Chardon Rd

Willoughby Hills, OH 44094, USA

One Sheet of Raffle Tickets - Blue
$25

One sheet of 25 raffle tickets for a chance to win items at the Exclusive Blue Table

One Sheet of Raffle Tickets - Silver
$50

One sheet of 10 raffle tickets for a chance to win items at the High Value Silver Table

Side Board ONLY Ticket
$25

One chance to win the $2,500 cash prize.

Table #1
$100

Event Ticket

Table #2
$100

Event Ticket

Table #3
$100

Event Ticket

Table #4
$100

Event Ticket

Table #5
$100

Event Ticket

Table #6
$100

Event Ticket

Table #8
$100

Event Ticket

Table #10
$100

Event Ticket

Table #14
$100

Event Ticket

Table #15
$100

Event Ticket

Table #16
$100

Event Ticket

Table #17
$100

Event Ticket

Table #19
$100

Event Ticket

Table #20
$100

Event Ticket

Table #21
$100

Event Ticket

Table #23
$100

Event Ticket

Table #24
$100

Event Ticket

Table #25
$100

Event Ticket

Table #26
$100

Event Ticket

Table #7 -- RESERVED FOR GIRLS FLAG
$100

Event Ticket

Table #11 - RESERVED FOR BOYS SOCCER
$100

Event Ticket

Table #12 - RESERVED FOR BOYS SOCCER
$100

Event Ticket

Table #13 - RESERVED FOR BOYS SOCCER
$100

Event Ticket

Table #18
$100

Event Ticket

Add a donation for Willoughby South High Athletic Boosters

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!