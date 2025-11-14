Hickory Band Parents Association

Offered by

Hickory Band Parents Association

About this shop

2026 Winterguard Online Dues and Shop

Costume Fee
$150

Due Friday, November 21st; Covers cost of costume, students will keep this costume at the conclusion of the season.

Full Member Dues Payments 1, 2 and 3
$200

Due December 15, January 17, February 1

Alternate Payment 1 and 2
$175

Due December 15 and January 17

Alternate Payment #3
$150

Due February 1

SMALL - 2026 Season Show Shirt
$25

Please order just for family/friends. Student shirts are covered in dues. (Unless you'd like an extra student shirt!)

Medium - 2026 Season Show Shirt
$25

Please order just for family/friends. Student shirts are covered in dues. (Unless you'd like an extra student shirt!)

LARGE - 2026 Season Show Shirt
$25

Please order just for family/friends. Student shirts are covered in dues. (Unless you'd like an extra student shirt!)

EXTRA LARGE - 2026 Season Show Shirt
$25

Please order just for family/friends. Student shirts are covered in dues. (Unless you'd like an extra student shirt!)

2 XL - 2026 Season Show Shirt
$25

Please order just for family/friends. Student shirts are covered in dues. (Unless you'd like an extra student shirt!)

Add a donation for Hickory Band Parents Association

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!