First Congregational United Church of Christ of Oconomowoc Inc

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2026 Youth Mission Plant and Flower Sale

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Flat of Red Begonias
$20
Flat of White Begonias
$20
Flat of Pink Begonias
$20
Flat of Blue Lobelia
$20
Flat of Coleus
$20
Flat of Mixed Impatiens
$20
Flat of Pink Impatiens
$20
Flat of White Impatiens
$20
Flat of Red Impatiens
$20
Flat of Mixed Marigolds
$20
Flat of Yellow Marigolds
$20
Flat of Orange Marigolds
$20
Flat of Mixed Moss Roses
$20
Flat of Mixed Petunias
$20
Flat of Mixed Dreamland Zinnia
$20
12" Planter with Red Geranium, Spike, Vinca Vine
$40
12" Planter with Pink Geranium, Spike, Vinca Vine
$40
14" Patio Planter, Part Shade
$50
14" Patio Planter, Sun
$50
12" Porch Pot, Mixed Zinnias
$30
12" Porch Pot, Red Begonias
$30
12" Porch Pot, Pink Begonias
$30
12" Porch Pot, Assorted Dahlias
$30
12" Porch Pot, Mixed Lantana
$30
12" Porch Pot, Assorted SunPatiens
$30
12" Porch Pot, Grower's Choice Herb Planter
$30
4 1/2" Annual, Coleus
$8

Must purchase at least 5, 4 1/2" Annuals which can be all the same or a variety.

4 1/2" Annual, Dracaena Spike
$8

Must purchase at least 5, 4 1/2" Annuals which can be all the same or a variety.

4 1/2" Annual, Red Geranium
$8

Must purchase at least 5, 4 1/2" Annuals which can be all the same or a variety.

4 1/2" Annual, White Geranium
$8

Must purchase at least 5, 4 1/2" Annuals which can be all the same or a variety.

4 1/2" Annual, Pink Geranium
$8

Must purchase at least 5, 4 1/2" Annuals which can be all the same or a variety.

4 1/2" Annual, Assorted Dahlias
$8

Must purchase at least 5, 4 1/2" Annuals which can be all the same or a variety.

4 1/2" Annual, Red New Guinea Impatiens
$8

Must purchase at least 5, 4 1/2" Annuals which can be all the same or a variety.

4 1/2" Annual, White New Guinea Impatiens
$8

Must purchase at least 5, 4 1/2" Annuals which can be all the same or a variety.

4 1/2" Annual, Pink Wave Petunia
$8

Must purchase at least 5, 4 1/2" Annuals which can be all the same or a variety.

4 1/2" Annual, Purple Wave Petunia
$8

Must purchase at least 5, 4 1/2" Annuals which can be all the same or a variety.

4 1/2" Annual, Vinca Vine
$8

Must purchase at least 5, 4 1/2" Annuals which can be all the same or a variety.

12" Mixed Garden Hanging Basket, Sun
$40
12" Mixed Garden Hanging Basket, Shade
$40
10" Mixed Garden Hanging Basket, Part Sun
$30
10" Wave Petunia Hanging Basket, Mixed Patriotic Colors
$30
10" Million Bells Haning Basket, Part Sun
$30
Pollinator Garden to Go
$100

Includes 10 perennials which include: allium, asclepias, salvia, butterfly bush, coreopsis, echinacea, blue-eyed grass, and scabiosa.

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