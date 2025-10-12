Servant Stage Company

Servant Stage Company

2026 Youth Theatre Productions Waitlist

Dear Edwina Jr (Ages 10-16) January 4-25
Free

Dear Edwina Jr
Ages 10-16
January 4-25
Rehearsals Mondays, Tuesdays & Thursdays 6-9pm & Sundays 3-9pm

Performances January 23-25

A Year With Frog And Toad Kids (Ages 8-12) April 7 - May 9
Free

A Year With Frog and Toad Kids
Ages 8-12
Rehearsals: April 7 - May 8 (Tuesdays & Thursdays 6-8:30pm) & Friday, May 8 (6-8:30pm)

Performances: May 9

The Drowsy Chaperone Jr (Ages 13-18) April 7 - May 17
Free

The Drowsy Chaperone Jr
Ages 13-18
Rehearsals: April 7 - May 14 (Tuesdays & Thursdays 6-9pm & Sundays 3-9pm) & Wednesday, May 13 (6-9pm)

Performances: May 15-17

Joseph... The Kids' Chorus Experience (Ages 8-12) June 1-7
Free

Joseph... The Kids' Chorus Experience

Ages 8-12

June 1-7

Joseph... The Kids' Chorus Experience (Ages 8-12) June 8-14
Free

Joseph... The Kids' Chorus Experience

Ages 8-12

June 8-14

Mary Poppins Jr (Ages 10-16) June 15-20
Free

Mary Poppins Jr
Ages 10-16
June 15-20

Mary Poppins Jr (Ages 13-18) June 22-27
Free

Mary Poppins Jr
Ages 13-18
June 22-27

Annie Kids MORNING (Ages 8-12) June 22-27
Free

Annie Kids AM
Ages 8-12
June 22-27 | 9:00am-12:30pm

Annie Kids AFTERNOON (Ages 8-12) June 22-27
Free

Annie Kids PM
Ages 8-12
June 22-27 | 2:00-5:30pm

Peter Pan Jr (Ages 10-16) July 6-11
Free

Peter Pan Jr
Ages 10-16
July 6-11

Bye Bye Birdie: Youth Edition (Ages 13-18) July 13-18
Free

Bye Bye Birdie: Youth Edition
Ages 13-18
July 13-18

High School Musical Jr (Ages 10-16) July 20-25
Free

High School Musical Jr
Ages 10-16
July 20-25

High School Musical Jr (Ages 13-18) July 27 - August 1
Free

High School Musical Jr
Ages 13-18
July 27-August 1

101 Dalmatians Kids MORNING (Ages 8-12)
Free

101 Dalmatians Kids AM
Ages 8-12
July 27-August 1 | 9:00am-12:30pm

101 Dalmatians Kids AFTERNOON (Ages 8-12)
Free

101 Dalmatians Kids AM
Ages 8-12
July 27-August 1 | 2:00-5:30pm

Joseph... The Kids' Chorus Experience (Ages 8-12) August 3-9
Free

Joseph... The Kids' Chorus Experience
Ages 8-12
August 3-9

Joseph... Kids' Chorus Experience (Ages 8-12) August 10-16
Free

Joseph... The Kids' Chorus Experience
Ages 8-12
August 10-16

Lion King KIDS (Ages 8-12) October 13 - November 14
Free

Lion King KIDS
Ages 8-12
Rehearsals: October 13 - November 12 (Tuesdays & Thursdays 6-8:30pm) & Friday, November 13 (6-8:30pm)

Performances: November 14

