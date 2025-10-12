2026 Youth Theatre Productions Waitlist

Hosted by
Dear Edwina Jr
Ages 10-16
January 4-25
Rehearsals Mondays, Tuesdays & Thursdays 6-9pm & Sundays 3-9pm
Performances January 23-25
A Year With Frog and Toad Kids
Ages 8-12
Rehearsals: April 7 - May 8 (Tuesdays & Thursdays 6-8:30pm) & Friday, May 8 (6-8:30pm)
Performances: May 9
The Drowsy Chaperone Jr
Ages 13-18
Rehearsals: April 7 - May 14 (Tuesdays & Thursdays 6-9pm & Sundays 3-9pm) & Wednesday, May 13 (6-9pm)
Performances: May 15-17
Joseph... The Kids' Chorus Experience
Ages 8-12
June 1-7
Joseph... The Kids' Chorus Experience
Ages 8-12
June 8-14
Mary Poppins Jr
Ages 10-16
June 15-20
Mary Poppins Jr
Ages 13-18
June 22-27
Annie Kids AM
Ages 8-12
June 22-27 | 9:00am-12:30pm
Annie Kids PM
Ages 8-12
June 22-27 | 2:00-5:30pm
Peter Pan Jr
Ages 10-16
July 6-11
Bye Bye Birdie: Youth Edition
Ages 13-18
July 13-18
High School Musical Jr
Ages 10-16
July 20-25
High School Musical Jr
Ages 13-18
July 27-August 1
101 Dalmatians Kids AM
Ages 8-12
July 27-August 1 | 9:00am-12:30pm
101 Dalmatians Kids AM
Ages 8-12
July 27-August 1 | 2:00-5:30pm
Joseph... The Kids' Chorus Experience
Ages 8-12
August 3-9
Joseph... The Kids' Chorus Experience
Ages 8-12
August 10-16
Lion King KIDS
Ages 8-12
Rehearsals: October 13 - November 12 (Tuesdays & Thursdays 6-8:30pm) & Friday, November 13 (6-8:30pm)
Performances: November 14
