2026/02/14【TAGP】大波特蘭台灣同鄉會馬年迎春餐會

Hosted by
About this event
煩請先完成2026會員申請/繳費再回來報名喔：https://www.zeffy.com/en-US/ticketing/575958b5-a470-472c-a190-afa82b9effc0
煩請先完成2026會員申請/繳費再回來報名喔：https://www.zeffy.com/en-US/ticketing/575958b5-a470-472c-a190-afa82b9effc0
*抽獎券將於會場報到時發放。
*歡迎加入同鄉會VIP會員，大獎是僅限VIP會員才可以參加抽獎的喔！
*本次最大獎項為華航贊助西雅圖-台北來回機票一張！
*加入VIP會員: https://www.zeffy.com/en-US/ticketing/575958b5-a470-472c-a190-afa82b9effc0
*抽獎券將於會場報到時發放。
*會員和非會員皆能購買其他獎項的抽獎卷
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!