Taiwanese Association Of Greater Portland

Hosted by

Taiwanese Association Of Greater Portland

About this event

2026/02/14【TAGP】大波特蘭台灣同鄉會馬年迎春餐會

707 NE 82nd Ave

Portland, OR 97220, USA

葷食(一般鄉親) Regular meal (non member)
$35
葷食(已繳費會員) Regular meal (paid member)
$25

煩請先完成2026會員申請/繳費再回來報名喔：https://www.zeffy.com/en-US/ticketing/575958b5-a470-472c-a190-afa82b9effc0

葷食：7-12歲孩童　Regular meal: Children 7-12 years old
$12
葷食：6歲和以下孩童　Regular meal: Children 6 years old and younger
Free
素食(一般鄉親) Vegetarian (non member)
$30
素食(已繳費會員) Vegetarian (paid member)
$20

煩請先完成2026會員申請/繳費再回來報名喔：https://www.zeffy.com/en-US/ticketing/575958b5-a470-472c-a190-afa82b9effc0

素食：7-12歲孩童　Vegetarian: Children 7-12 years old
$12
素食：6歲和以下孩童　Vegetarian：children 6 years old and younger
Free
機票獎項抽獎券 raffle tickets for grand prize (僅限會員購買 member only)
$5

*抽獎券將於會場報到時發放。
*歡迎加入同鄉會VIP會員，大獎是僅限VIP會員才可以參加抽獎的喔！
*本次最大獎項為華航贊助西雅圖-台北來回機票一張！
*加入VIP會員: https://www.zeffy.com/en-US/ticketing/575958b5-a470-472c-a190-afa82b9effc0

其他獎項抽獎券 raffle tickets
$5

*抽獎券將於會場報到時發放。
*會員和非會員皆能購買其他獎項的抽獎卷

Add a donation for Taiwanese Association Of Greater Portland

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!