Opus 40 Inc

Hosted by

Opus 40 Inc

About this event

2026.06.05 | Sonny Rollins Documentary: Saxophone Colossus + A Conversation with Filmmaker Robert Mugge

356 George Sickle Rd

Saugerties, NY 12477, USA

General Admission
$20
Available until Jun 4

General admission. Bring a blanket / chair.

*Opus 40 Members* General Admission
$10
Members only

General admission for Opus 40 Members. Bring a blanket / chair.

Carpool Pass (GA for up to 5 guests in one vehicle)
$80
Available until Jun 4

General Admission for up to 5 guests per vehicle ( Bring a blanket / chair.). Additional guests must be ticket holders, or purchase full price at the door. Carpool passes are not available the day of the show.

Youth General Admission (ages 6-16)
$10
Available until Jun 4

Youth General admission (ages 6-16). Bring a blanket / chair.

*Day of Event* General Admission
$25

Day of Show General admission. Bring a blanket / chair.

*Day of Event* Youth General admission (ages 6-16)
$15

Youth General admission (ages 6-16). Bring a blanket / chair.

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