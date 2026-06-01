2026.06.05 | Sonny Rollins Documentary: Saxophone Colossus + A Conversation with Filmmaker Robert Mugge

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About this event
General admission. Bring a blanket / chair.
General admission for Opus 40 Members. Bring a blanket / chair.
General Admission for up to 5 guests per vehicle ( Bring a blanket / chair.). Additional guests must be ticket holders, or purchase full price at the door. Carpool passes are not available the day of the show.
Youth General admission (ages 6-16). Bring a blanket / chair.
Day of Show General admission. Bring a blanket / chair.
Youth General admission (ages 6-16). Bring a blanket / chair.
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