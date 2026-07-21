Tempe Alumnae Chapter Delta Sigma Theta Sorority, Inc.

Offered by

Tempe Alumnae Chapter Delta Sigma Theta Sorority, Inc.

About the memberships

2027 Annual Membership Dues

Regular Member
$450

No expiration

*Dues paid July 1, 2026 - September 30, 2026

National Dues: $190.00

Local Dues: $250.00

Per Capita: $10.00

Life Member (Golden and Diamond Life)
$260

No expiration

Local Dues: $250.00

Per Capita: $10.00

Life Member (80 yrs+)
$10

No expiration

Per Capita: $10.00

Regular Member (Not Financial Since 12/31/25)
$465

No expiration

*Not financial since December 31, 2025.

National Dues: $190.00

Local Dues: $250.00

Per Capita: $10.00

Reinstatement Fee: $15.00*

Regular Member (Not Financial for 2+ More Years)
$480

No expiration

*Not financial for 2 or more years.

National Dues: $190.00

Local Dues: $250.00

Per Capita: $10.00

Reinstatement Fee: $30.00*

Add a donation for Tempe Alumnae Chapter Delta Sigma Theta Sorority, Inc.

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!