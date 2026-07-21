2027 Annual Membership Dues

Offered by
About the memberships
No expiration
*Dues paid July 1, 2026 - September 30, 2026
National Dues: $190.00
Local Dues: $250.00
Per Capita: $10.00
No expiration
Local Dues: $250.00
Per Capita: $10.00
No expiration
Per Capita: $10.00
No expiration
*Not financial since December 31, 2025.
National Dues: $190.00
Local Dues: $250.00
Per Capita: $10.00
Reinstatement Fee: $15.00*
No expiration
*Not financial for 2 or more years.
National Dues: $190.00
Local Dues: $250.00
Per Capita: $10.00
Reinstatement Fee: $30.00*
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!