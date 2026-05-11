Offered by

Daughters of Isis of North & South America

2027 Membership Dues

Annual Membership
$230.50

Valid until January 1

Annual membership fee includes $109.50 (Court Dues) + $50.00 (Court Assessment) + $71.00 (Imperial per capita tax) = $230.50

Treasurer & Recordress Membership ONLY
$121

Renews yearly on: December 31

Annual membership fee for Treasurer & Recordress includes $50.00 (Court Assessment) + $71.00 (Imperial per capita tax) = $121.00

Life Membership
$71

Renews yearly on: December 31

Daughters with Life Membership pay $71

HPIC Imperial Tax
$10

Renews yearly on: December 31

Honorary Past Imperial Commandress Tax required by Daughters Required

HPC Imperial Tax
$10

Renews yearly on: December 31

Honorary Past Commandress Tax required by Daughters Required

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