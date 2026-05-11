2027 Membership Dues

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Valid until January 1
Annual membership fee includes $109.50 (Court Dues) + $50.00 (Court Assessment) + $71.00 (Imperial per capita tax) = $230.50
Renews yearly on: December 31
Annual membership fee for Treasurer & Recordress includes $50.00 (Court Assessment) + $71.00 (Imperial per capita tax) = $121.00
Renews yearly on: December 31
Daughters with Life Membership pay $71
Renews yearly on: December 31
Honorary Past Imperial Commandress Tax required by Daughters Required
Renews yearly on: December 31
Honorary Past Commandress Tax required by Daughters Required
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