20th Annual Conference - Anchored in Heritage, Rising Toward Justice: Celebrating 20 Years of Vietnamese American Leadership

About this event
Includes 1 admission to Thursday Night Welcome Reception, Friday Conference & Lunch, Saturday Leadership Fireside Chat Conversation, and Saturday Night Gala.
Includes 1 admission to Thursday Night Welcome Reception, Friday Conference & Lunch, Saturday Leadership Fireside Chat Conversation, and Saturday Night Gala.
Includes 1 admission to Thursday Night Welcome Reception, Friday Conference & Lunch, Saturday Leadership Fireside Chat Conversation, and Saturday Night Gala.
Includes 1 admission to Thursday Night Welcome Reception, Friday Conference & Lunch, Saturday Leadership Fireside Chat Conversation, and Saturday Night Gala.
This ticket includes transportation to and from the Napa Winery.
Bus arrives at 9:45am, departs at 10am.
Winery Tour 11am - 3pm
Bus arrives at Host hotel by 4pm.
Space is limited, so please book your seat early!
Includes 1 General Admission.
1 General Admission.
1 General Admission
1 General Admission.
*Small Firm is fewer than 25 attorneys at the firm.
Saturday, May 16 from 8:00 AM - 10:00 AM - Fireside Chat with Professor Thai and Dean Chemerinsky at Bartko Pavia
Event is from 10 AM to 3 PM at SEACC 875 O'Farrell Street, San Francisco🍜 Free Food,🎤 Karaoke,🎁 Raffle Prizes,🤝 Community Resources.
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