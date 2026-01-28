National Conference of Vietnamese American Attorneys

Hosted by

National Conference of Vietnamese American Attorneys

About this event

20th Annual Conference - Anchored in Heritage, Rising Toward Justice: Celebrating 20 Years of Vietnamese American Leadership

200 McAllister St

San Francisco, CA 94102, USA

General Admission
$500

Includes 1 admission to Thursday Night Welcome Reception, Friday Conference & Lunch, Saturday Leadership Fireside Chat Conversation, and Saturday Night Gala.

Small Firm / Solo Practitioner / In House Atty
$400

Includes 1 admission to Thursday Night Welcome Reception, Friday Conference & Lunch, Saturday Leadership Fireside Chat Conversation, and Saturday Night Gala.

Government / Non-Profit / Judge / Speaker
$350

Includes 1 admission to Thursday Night Welcome Reception, Friday Conference & Lunch, Saturday Leadership Fireside Chat Conversation, and Saturday Night Gala.

Law Student Registration
$225

Includes 1 admission to Thursday Night Welcome Reception, Friday Conference & Lunch, Saturday Leadership Fireside Chat Conversation, and Saturday Night Gala.

Napa Optional Excursion - Saturday, May 16th
$75

This ticket includes transportation to and from the Napa Winery.

Bus arrives at 9:45am, departs at 10am.

Winery Tour 11am - 3pm

Bus arrives at Host hotel by 4pm.

Space is limited, so please book your seat early!

Saturday Gala ONLY x 1 GA
$300

Includes 1 General Admission.

Saturday Gala ONLY x 1 Gov / NP / Judge / Speaker
$225

1 General Admission.

Saturday Gala ONLY x 1 Law Student
$225

1 General Admission

Saturday Gala ONLY x 1 Small Firm
$250

1 General Admission.

*Small Firm is fewer than 25 attorneys at the firm.

Guest ONLY - Welcome Reception
$30
Women's Ao Dai
$60
Men's Ao Dai
$50
Children's Ao Dai
$35
Sat. May 16 - Fireside Chat -Professor Thai/Dean Chemerinsky
Free

Saturday, May 16 from 8:00 AM - 10:00 AM - Fireside Chat with Professor Thai and Dean Chemerinsky at Bartko Pavia

Sunday May 17 - Volunteer for Community Event w/ SEACC
Free

Event is from 10 AM to 3 PM at SEACC 875 O'Farrell Street, San Francisco🍜 Free Food,🎤 Karaoke,🎁 Raffle Prizes,🤝 Community Resources.

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