Visalia Sunset Rotary Club

Hosted by

Visalia Sunset Rotary Club

About this event

22nd Annual Rotary Fundraiser @ Adventure Park!

5600 W Cypress Ave

Visalia, CA 93291, USA

Admission Ticket
$25

ALL YOU CAN EAT BUFFET 5PM-7PM
ARCADE CARD
LAZER TAG
FAMILY GO-KARTS
BUMPER BOATS
MINIATURE GOLF
TRICKY TRAY RAFFLE
+MORE!

FUN Sponsor
$5,000
This is a group ticket, it includes 6 tickets

6 Fun Admission Tickets
All Signage* and Printing (LARGE Logo)

THRILL SEEKER Sponsor
$2,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

4 Fun Admission Tickets
All Signage* and Printing (MEDIUM Logo)

ADVENTURE Sponsor
$1,000
This is a group ticket, it includes 3 tickets

3 Fun Admission Tickets
All Signage* and Printing (SMALL Logo)

SUNSET Sponsor
$500
This is a group ticket, it includes 2 tickets

2 Fun Admission Tickets
Signage* At the Event

1 TEE- HOLE Sponsor
$150

1 Tee-Hole Sponsor
DOES NOT INCLUDE A TICKET

2 TEE-HOLE Sponsor
$250

2 Tee-Hole Sponsor
DOES NOT INCLUDE A TICKET

Add a donation for Visalia Sunset Rotary Club

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!