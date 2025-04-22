Hosted by

23rd Annual Golf Tournament - Silent Auction 2025

The Kittansett Club - Round of Golf item
The Kittansett Club - Round of Golf
$400

Starting bid

Round of golf at renowned The Kittansett Club in Marion, MA for three players plus Heidi or Chris Klapinsky. Donated by Heidi and Chris Klapinsky.
Lucozzi Portraits - Hip To Be Square Session item
Lucozzi Portraits - Hip To Be Square Session
$150

Starting bid

$925 value. This is a fun option for a different look which includes portrait consultation, In-Studio session fee and framed 6”x16” 3 panel portrait print.
Lucozzi Portraits - On Location Family Portrait item
Lucozzi Portraits - On Location Family Portrait
$20

Starting bid

$625 value. The location chosen by the client and includes portrait consultation, $375 on-location session fee and $250 print credit.
Lucozzi Portraits - In Studio Family Portrait item
Lucozzi Portraits - In Studio Family Portrait
$20

Starting bid

$500 value. Traditional in-studio family portrait session. This includes portrait consultation, $250 in-studio session fee and $250 print credit.
Daniel Doke Fine Art Portraits item
Daniel Doke Fine Art Portraits
$20

Starting bid

$500 value. Certificate includes $250 outdoor park portrait session and $250 credit towards any portrait art selection. Can be applied towards a family, high school senior, or child portrait session.
Trevor Story Autographed Baseball item
Trevor Story Autographed Baseball
$50

Starting bid

Baseball autographed by Trevor Story. Donated by the Boston Red Sox.
Trent Frederic Autographed Puck item
Trent Frederic Autographed Puck
$20

Starting bid

NHL Hockey puck autographed by Trent Frederic. Donated by the Boston Bruins.
Jaylan Brown Autographed Basketball item
Jaylan Brown Autographed Basketball
$50

Starting bid

NBA Basketball autographed by Jaylan Brown. Donated by the Boston Celtics.
David Andrews Autographed Photo item
David Andrews Autographed Photo
$20

Starting bid

Autographed photo of David Andrews. Donated by the New England Patriots.
History Walking Tour of Salem, MA item
History Walking Tour of Salem, MA
$100

Starting bid

Value $500. Join us on a captivating journey through the heart of our historic city on a private walking tour of Salem’s historic sites and waterfront, conducted by Drs. Brad Austin and Donna Seger, the co-editors of an exciting forthcoming book Salem’s Centuries: New Perspectives on the History of an Old American City (2026) and professors in Salem State University’s history department. 3 hour walking tour for 4-6 people, date TBD based on mutual schedules.
Level99 Passes item
Level99 Passes
$25

Starting bid

$144 value. Four two-hour passes for Level99 in Natick. Level99 features real-world, interactive social gaming with over 50 physical and mental challenges set in artistic environments. level99.com
Animal Kingdom item
Animal Kingdom
$25

Starting bid

$200 value. Two passes to the New England Aquarium and four passes to Zoo New England.
Boda Borg Quest item
Boda Borg Quest
$25

Starting bid

$150 value. Pass for a two hour quest for up to five people. Donated by Boda Borg Boston. www.bodaborg.com/boston
Walden Local Share item
Walden Local Share
$20

Starting bid

$99 value. One 6.5 pound share of 100% local, pasture-raised meat delivered to your doorstep. Walden partners with small, honest farmers in New England and New York to deliver 100% grass-fed beef and pasture-raised chicken, pork, and lamb. Donated by Walden. www.waldenlocalmeat.com
Museum of Illusions, Boston item
Museum of Illusions, Boston
$20

Starting bid

$100 gift card. Museum of Illusions is a visual, sensory, and educational experience designed to engage your sense of wonder and shift your perspective through the science behind optical illusions. Donated by Museum of Illusions. www.moiboston.com
Escapology, Waltham item
Escapology, Waltham
$25

Starting bid

Certificate for a free game of up to 4 players (value of up to $160 for non-licensed games, $172 for licensed games). Includes a small swag bag with branded items. Donated by Escapology Waltham. www.escapology.com
Nashoba Valley Ski Area item
Nashoba Valley Ski Area
$50

Starting bid

$320 value. Four 4-hour ski lift tickets valid anytime in the 2025-2026 season. Expire March 1, 2026. Donated by Nashoba Valley Ski Area.
Free Bike Tune Up item
Free Bike Tune Up
$40

Starting bid

$119 value. Certificate good for one bike tune up at CK Bikes in Littleton. Donated by CK Bikes. www.ckbikes.com
The Huntington Theatre item
The Huntington Theatre
$50

Starting bid

$188 value. Two Tickets to any 2025/2026 production at The Huntington Theatre in Boston.
The Little Gym, Littleton item
The Little Gym, Littleton
$20

Starting bid

$175 value. One month of free classes (four classes total) at The Littleton Gym in Littleton, Little Gym Gift string back pack, tie dye t-shirt, and water bottle. Donated by The Littleton Gym. www.thelittlegym.com/massachusetts-littleton
Rockin' Dinner item
Rockin' Dinner
$50

Starting bid

$177 value. Four day passes with gear rental for MetroROCK Littleton and Tavern in the Square $25 gift card.
Taste of Acton item
Taste of Acton
$25

Starting bid

$100 value. $50 Donelan's gift card, $25 Luna Mexican Cuisine gift card, and $25 Junior's Pizza gift card
Date Night item
Date Night
$20

Starting bid

$57 value. Two passes to O'Neil Cinemas in Littleton (expire 12/31/25, not valid Saturdays and holidays), and $25 Taka gift card
Supper Bowl item
Supper Bowl
$25

Starting bid

$95 value. $70 Harvard Lanes Bowling gift card (expires 5/2032 - that's not a typo!) and $25 Tavern in the Square gift card
Taste of Westford #1 item
Taste of Westford #1
$50

Starting bid

$150 value. $50 Burtons gift card, $50 Ocho Café gift card, and $50 Nan's Kitchen gift card
Taste of Westford #2 item
Taste of Westford #2
$25

Starting bid

$125 value. $50 STIR gift card, $50 Evviva Trattoria $50 gift card, and $25 Fuchi gift card
Taste of Westford #3 item
Taste of Westford #3
$20

Starting bid

$100 value. $50 Big Apple Market Deli gift card, $25 Pizzeria Presti gift card, and $25 99 Restaurants gift card
Pizza Taste Off item
Pizza Taste Off
$20

Starting bid

$75 value. $25 Junior's Pizza gift card, $25 Pizzeria Presti gift card, and $25 Westford House of Pizza gift card

