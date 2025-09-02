24 Experiment 2025

Hosted by
About this event
For audience members who wish to come see the results of all our hard work!
Register as an actor: Friday kickoff 7-8pm, then main activity 8am-9pm Saturday.
Register as a writer: Main activity 7pm Friday until about 2am Saturday, field calls from directors on Saturday, return for Saturday night performances.
Register as a director (theater experience required): Friday kickoff 7-8pm, then main activity 7am-9pm Saturday.
Register as an assistant director: Friday kickoff 7-8pm, then main activity 7am-9pm Saturday.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!