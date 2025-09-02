Point Loma Playhouse & 3Peace Studios

Point Loma Playhouse & 3Peace Studios

24 Experiment 2025

3035 Talbot St

San Diego, CA 92106, USA

SHOWCASE! (Attend the show)
$10

For audience members who wish to come see the results of all our hard work!

Actor
$24

Register as an actor: Friday kickoff 7-8pm, then main activity 8am-9pm Saturday.

Writer
$24

Register as a writer: Main activity 7pm Friday until about 2am Saturday, field calls from directors on Saturday, return for Saturday night performances.

Director
$24

Register as a director (theater experience required): Friday kickoff 7-8pm, then main activity 7am-9pm Saturday.

Assistant Director
$24

Register as an assistant director: Friday kickoff 7-8pm, then main activity 7am-9pm Saturday.

