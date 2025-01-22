24 Heroes in 24 Hours: A Tribute to Courage and Perseverance

For time: 106 Deadlifts (135/95 lb) Then, 7 rounds of: 3 Rope Climbs (15 ft) 15 Thrusters (135/95 lb) 15 Kettlebell Swings (70/53 lb) Then, 400 meter Run with a plate (together, both partners carry a plate (45/25 lb))

For time: 106 Deadlifts (135/95 lb) Then, 7 rounds of: 3 Rope Climbs (15 ft) 15 Thrusters (135/95 lb) 15 Kettlebell Swings (70/53 lb) Then, 400 meter Run with a plate (together, both partners carry a plate (45/25 lb))

More details...