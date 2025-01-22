24 Heroes in 24 Hours: A Tribute to Courage and Perseverance

For time:
106 Deadlifts (135/95 lb)
Then, 7 rounds of:
3 Rope Climbs (15 ft)
15 Thrusters (135/95 lb)
15 Kettlebell Swings (70/53 lb)
Then, 400 meter Run with a plate (together, both partners carry a plate (45/25 lb))
7pm - Mark Klement
$25
74-44-11 Reps for Time
Burpees
Push-Ups
Sit-Ups
Air Squats
8pm - Rene
$25
7 Rounds for Time
400 meter Run
21 Walking Lunges
15 Pull-Ups
9 Burpees
Wear a Weight Vest (20/14 lb)
9pm - Michael
$25
3 Rounds For Time
800 meter Run
50 Back Extensions
50 Sit-Ups
10pm - Chuck Heavy
$25
For Time
1 mile Row
100 Push-Ups
1 mile Run
100 Thrusters (45/35 lb)
1 mile Row
11pm - Tumilson
$25
8 Rounds For Time
200 meter Run
11 Dumbbell Burpee Deadlifts (2x60/40 lb)
12am - Coffey
$25
For Time
800 meter Run
50 Back Squats (135/95 lb)
50 Bench Press (135/95 lb)
800 meter Run
35 Back Squat (135/95 lb)
35 Bench Press (135/95 lb)
800 meter Run
20 Back Squat (135/95 lb)
20 Bench Press (135/95 lb)
800 meter Run
1 Muscle-Up
1am - Randy
$25
For Time
75 power snatches (75/55 lb)
2am - Bell
$25
3 Rounds for Time
21 Deadlifts (185/135 lb)
15 Pull-Ups
9 Front Squats (185/135 lb)
3am - Whiting
$25
AMRAP in 19 minutes
1 mile Run
Then, 5 Rounds of:
27 Air Squats
18 Push-Ups
4am - Matt 16
$25
For Time
16 Deadlifts (275/185 lb)
16 Hang Power Cleans (185/135 lb)
16 Push Presses (135/95 lb)
800 meter Run
16 Deadlifts (275/185 lb)
16 Hang Power Cleans (185/135 lb)
16 Push Presses (135/95 lb)
800 meter Run
16 Deadlifts (275/185 lb)
16 Hang Power Cleans (185/135 lb)
16 Push Presses (135/95 lb)
4am - Hotshots 19
$25
6 Rounds For Time
30 Air Squats
19 Power Cleans (135/95 lb)
7 Strict Pull-Ups
400 meter Run
