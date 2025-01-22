24 Heroes in 24 Hours: A Tribute to Courage and Perseverance

4723 Concord Pike

Wilmington, DE 19806, USA

9am - Abbate
$25
For time: Run 1 mile, 21 Clean and Jerks (155/105 lb), Run 800 meters, 21 Clean and Jerks, Run 1 mile
10am - Nick
$25
12 Rounds for Time: 10 Dumbbell Hang Squat Cleans (45/30 lb), 6 Handstand Push-Ups on Dumbbells
11am - Holleyman
$25
30 Rounds For Time: 5 Wall Ball Shots (20/14 lb), 3 Handstand Push-Ups, 1 Power Clean (225/155 lb)
12pm - Jerry
$25
For time: 1-mile run, 2,000-m row, 1-mile run
1pm - Dork
$25
6 Rounds for Time: 60 Double-Unders, 30 Kettlebell Swings (1.5/1 pood), 15 Burpees
2pm - Riley
$25
For time: 1.5-mile run, 150 burpees, 1.5-mile run
3pm - DT
$25
5 rounds for time: 12 deadlifts, 9 hang cleans, 6 jerks (155/105lb)
4pm - Loredo
$25
6 rounds for time: 24 air squats, 24 pushups, 24 walking lunges, 400-m run)
5pm - The Seven
$25
7 Rounds For Time: 7 Handstand Push-Ups, 7 Thrusters (135/95 lb), 7 Knees-to-Elbows, 7 Deadlifts (245/165 lb), 7 Burpees, 7 Kettlebell Swings (2/1.5 pood), 7 Pull-Ups
6pm - Nate
$25
AMRAP in 20 minutes: 2 Muscle-Ups, 4 Handstand Push-Ups, 8 Kettlebell Swings (2/1.5 pood)
7pm - Goose
$25
For time: 106 Deadlifts (135/95 lb) Then, 7 rounds of: 3 Rope Climbs (15 ft) 15 Thrusters (135/95 lb) 15 Kettlebell Swings (70/53 lb) Then, 400 meter Run with a plate (together, both partners carry a plate (45/25 lb))
7pm - Mark Klement
$25
74-44-11 Reps for Time Burpees Push-Ups Sit-Ups Air Squats
8pm - Rene
$25
7 Rounds for Time 400 meter Run 21 Walking Lunges 15 Pull-Ups 9 Burpees Wear a Weight Vest (20/14 lb)
9pm - Michael
$25
3 Rounds For Time 800 meter Run 50 Back Extensions 50 Sit-Ups
10pm - Chuck Heavy
$25
For Time 1 mile Row 100 Push-Ups 1 mile Run 100 Thrusters (45/35 lb) 1 mile Row
11pm - Tumilson
$25
8 Rounds For Time 200 meter Run 11 Dumbbell Burpee Deadlifts (2x60/40 lb)
12am - Coffey
$25
For Time 800 meter Run 50 Back Squats (135/95 lb) 50 Bench Press (135/95 lb) 800 meter Run 35 Back Squat (135/95 lb) 35 Bench Press (135/95 lb) 800 meter Run 20 Back Squat (135/95 lb) 20 Bench Press (135/95 lb) 800 meter Run 1 Muscle-Up
1am - Randy
$25
For Time 75 power snatches (75/55 lb)
2am - Bell
$25
3 Rounds for Time 21 Deadlifts (185/135 lb) 15 Pull-Ups 9 Front Squats (185/135 lb)
3am - Whiting
$25
AMRAP in 19 minutes 1 mile Run Then, 5 Rounds of: 27 Air Squats 18 Push-Ups
4am - Matt 16
$25
For Time 16 Deadlifts (275/185 lb) 16 Hang Power Cleans (185/135 lb) 16 Push Presses (135/95 lb) 800 meter Run 16 Deadlifts (275/185 lb) 16 Hang Power Cleans (185/135 lb) 16 Push Presses (135/95 lb) 800 meter Run 16 Deadlifts (275/185 lb) 16 Hang Power Cleans (185/135 lb) 16 Push Presses (135/95 lb)
4am - Hotshots 19
$25
6 Rounds For Time 30 Air Squats 19 Power Cleans (135/95 lb) 7 Strict Pull-Ups 400 meter Run
5am - Jorge
$25
For Time 30 GHD Sit-Ups 15 Squat Cleans (155/105 lb) 24 GHD Sit-Ups 12 Squat Cleans (155/105 lb) 18 GHD Sit-Ups 9 Squat Cleans (155/105 lb) 12 GHD Sit-Ups 6 Squat Cleans (155/105 lb) 6 GHD Sit-Ups 3 Squat Cleans (155/105 lb)
6am - Donnie
$25
21-15-9-9-15-21 Reps, For Time Deadlifts (225/155 lb) Burpees
7am - Hansen
$25
5 Rounds For Time 30 Kettlebell Swings (2/1.5 pood) 30 Burpees 30 GHD Sit-Ups
8am - Murph
$25
For time: 1-mile run, 100 pullups, 200 pushups, 300 squats, 1-mile run, wear a weight vest (20/14 lb)
Add a donation for Redefining Warrior Culture, LLC

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!