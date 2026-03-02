24 Heroes in 24 Hours: A Tribute to Courage and Perseverance

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About this event
For time: Run 1 mile, 21 Clean and Jerks (155/105 lb), Run 800 meters, 21 Clean and Jerks, Run 1 mile
12 Rounds for Time: 10 Dumbbell Hang Squat Cleans (45/30 lb), 6 Handstand Push-Ups on Dumbbells
30 Rounds For Time: 5 Wall Ball Shots (20/14 lb), 3 Handstand Push-Ups, 1 Power Clean (225/155 lb)
For time: 1-mile run, 2,000-m row, 1-mile run
6 Rounds for Time: 60 Double-Unders, 30 Kettlebell Swings (1.5/1 pood), 15 Burpees
For time: 1.5-mile run, 150 burpees, 1.5-mile run
5 rounds for time: 12 deadlifts, 9 hang cleans, 6 jerks (155/105lb)
6 rounds for time: 24 air squats, 24 pushups, 24 walking lunges, 400-m run)
7 Rounds For Time: 7 Handstand Push-Ups, 7 Thrusters (135/95 lb), 7 Knees-to-Elbows, 7 Deadlifts (245/165 lb), 7 Burpees, 7 Kettlebell Swings (2/1.5 pood), 7 Pull-Ups
AMRAP in 20 minutes: 2 Muscle-Ups, 4 Handstand Push-Ups, 8 Kettlebell Swings (2/1.5 pood)
74-44-11 Reps for Time Burpees Push-Ups Sit-Ups Air Squats
7 Rounds for Time 400 meter Run 21 Walking Lunges 15 Pull-Ups 9 Burpees Wear a Weight Vest (20/14 lb)
3 Rounds For Time 800 meter Run 50 Back Extensions 50 Sit-Ups
For Time 1 mile Row 100 Push-Ups 1 mile Run 100 Thrusters (45/35 lb) 1 mile Row
8 Rounds For Time 200 meter Run 11 Dumbbell Burpee Deadlifts (2x60/40 lb)
For Time 800 meter Run 50 Back Squats (135/95 lb) 50 Bench Press (135/95 lb) 800 meter Run 35 Back Squat (135/95 lb) 35 Bench Press (135/95 lb) 800 meter Run 20 Back Squat (135/95 lb) 20 Bench Press (135/95 lb) 800 meter Run 1 Muscle-Up
For Time 75 power snatches (75/55 lb)
3 Rounds for Time 21 Deadlifts (185/135 lb) 15 Pull-Ups 9 Front Squats (185/135 lb)
AMRAP in 19 minutes 1 mile Run Then, 5 Rounds of: 27 Air Squats 18 Push-Ups
6 Rounds For Time 30 Air Squats 19 Power Cleans (135/95 lb) 7 Strict Pull-Ups 400 meter Run
For Time 30 GHD Sit-Ups 15 Squat Cleans (155/105 lb) 24 GHD Sit-Ups 12 Squat Cleans (155/105 lb) 18 GHD Sit-Ups 9 Squat Cleans (155/105 lb) 12 GHD Sit-Ups 6 Squat Cleans (155/105 lb) 6 GHD Sit-Ups 3 Squat Cleans (155/105 lb)
21-15-9-9-15-21 Reps, For Time Deadlifts (225/155 lb) Burpees
5 Rounds For Time 30 Kettlebell Swings (2/1.5 pood) 30 Burpees 30 GHD Sit-Ups
For time: 1-mile run, 100 pullups, 200 pushups, 300 squats, 1-mile run, wear a weight vest (20/14 lb)
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