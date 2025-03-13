25-26 Returning Member Payments

DTU Regionals BA solo fee
$80

*only for those dancer's who have signed up to perform solos

OSDTDA State solo fee
$100

*only for those dancer's who have signed up to perform solos

Oct 2025
$533
Sept 2025
$533
August 2025
$533
July 2025
$533
June 2025
$501
Camp Photos
$20
May 2025
$565

common:zeffyTipDisclaimerTicketing