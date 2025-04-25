25-4 Griddle outdoor package

One chance of winning
$20
One entry to win
Two chances
$40
This includes 2 tickets
Two entries to win
Three chances
$60
This includes 3 tickets
Three entries to win
Five chances
$100
This includes 5 tickets
Five entries to win
Add a donation for knoxville deerfield volunteer fire company

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!