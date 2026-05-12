26-27 Athletic Competitions

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About this event
3 entries and 1 relay team per division.
3 entries and 1 relay team per division.
3 entries and 1 relay team per division.
3 entries and 1 relay team per division.
3 entries and 1 relay team per division.
3 entries and 1 relay team per division. High School and Middle School teams will be considered 2 different schools.
3 entries and 1 relay team per division. High School and Middle School teams will be considered 2 different schools.
3 entries and 1 relay team per division. High School and Middle School teams will be considered 2 different schools.
3 entries and 1 relay team per division.
1 team- 3 games guaranteed. October 16-18
1 team- 4 games guaranteed. October 2-4
1 team- 3 games guaranteed. November 13-15
1 team- 3 games guaranteed. December 4-6
Unlimited Entries
Unlimited entries
Open to grades 1-8, unlimited entries
Unlimited Entries
Unlimited entries
Open to grades 1-8, unlimited entries
Unlimited Entries
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