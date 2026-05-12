Kardia Christian Academy

Hosted by

Kardia Christian Academy

About this event

26-27 Athletic Competitions

2/16 MS Track Practice Meet
$250

3 entries and 1 relay team per division.

2/23 MS Track Practice Meet
$250

3 entries and 1 relay team per division.

3/2 MS Track Practice Meet
$250

3 entries and 1 relay team per division.

3/16 MS Track Practice Meet
$250

3 entries and 1 relay team per division.

3/23 MS Track Practice Meet
$250

3 entries and 1 relay team per division.

2/28 MS/HS Track Meet
$350

3 entries and 1 relay team per division. High School and Middle School teams will be considered 2 different schools.

3/21 MS/HS Track Meet
$350

3 entries and 1 relay team per division. High School and Middle School teams will be considered 2 different schools.

3/28 MS/HS Track Meet
$350

3 entries and 1 relay team per division. High School and Middle School teams will be considered 2 different schools.

4/11 MS Championship Meet
$350

3 entries and 1 relay team per division.

MS Flag Football Tournament (Copy)
$300

1 team- 3 games guaranteed. October 16-18

MS Volleyball Tournament
$250

1 team- 4 games guaranteed. October 2-4

MS A Team Basketball Tournament
$250

1 team- 3 games guaranteed. November 13-15

MS B/C Team Basketball Tournament
$250

1 team- 3 games guaranteed. December 4-6

9/6 HS Cross Country Meet
$300

Unlimited Entries

9/6 MS Cross Country Meet
$250

Unlimited entries

9/9 Tuesday Trails
$150

Open to grades 1-8, unlimited entries

9/20 HS Cross Country Meet
$300

Unlimited Entries

9/20 MS Cross Country Meet
$250

Unlimited entries

9/23 Tuesday Trails
$150

Open to grades 1-8, unlimited entries

10/25 HS Cross Country Meet
$300

Unlimited Entries

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