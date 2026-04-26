26-27 Vendor Night - Team Apparel

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CRZ Yoga Straight Leg Pants or Lululemon Dance Studio Pants in black
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Must own any plain black bike shorts in 6" inseam
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CRZ Yoga ButterLuxe Biker Shorts - 6" inseam
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