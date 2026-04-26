Grapevine Fillies Booster Club

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Grapevine Fillies Booster Club

26-27 Vendor Night - Team Apparel

Fillies Team Sweatshirt
$30

Required for all Fillies

Belles Team Sweatshirt
$30

Required for all Belles

Fillies Team Shirt
$25

Required for all Fillies

JV Belles Team Shirt
$25

Required for all Belles

Team Skort - Both Teams
$35

Mandatory for new members to program

Optional for returners to program (if yours is in good shape)

Team Pants - Both Teams item
Team Pants - Both Teams
$40

MUST HAVE ONE OF THESE PANTS:

CRZ Yoga Straight Leg Pants or Lululemon Dance Studio Pants in black


If you do not, please order here

Bike Shorts - VARSITY ONLY
$25

Must own any plain black bike shorts in 6" inseam


If you do not, order here


Being ordered:

CRZ Yoga ButterLuxe Biker Shorts - 6" inseam

JV ONLY Team Jacket
$40

Required for all Belles

Varsity Practice Top
$50

Required for all Fillies

Varsity Practice Shorts
$36

Required for all Fillies

Varsity Tee/Shorts Package
Free

Required for all Fillies

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