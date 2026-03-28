SECC PTO

'26 Bearcub Bash Silent Auction

Sparrow Early Childhood Center

Pool Day Wagon item
Pool Day Wagon
$5

Starting bid

Donated by Ms. Shana's Class

Wagon that Contains:

Pool Accessories

  • Kid Beach Chair with Umbrella

  • 2 Beach Towels

  • Yellow Picnic Mat

  • Aqua Stripe Tote Bag

  • 2 Coppertone Sunscreen Bottles


Pool Toys

  • Inflatable Sprinkler Pool

  • 3 Pool Tubes (Blue Stripe, Shark, & Donut)

  • Inflatable Lounger

  • Green Pool Noodle

  • 3 Swim Goggles

  • Swim Mask

  • Variety of 4 Different Water Blasters

  • Beach Ball

  • Light Up Dive Game

  • Dive Rings

Fun in the Sun Basket
$5

Starting bid

Donated by Ms. Melinda's Class


Basket includes: 

  • Kite
  • Sidewalk Chalk
  • Roller Chalk
  • Variety of Bubbles
  • Frisbee (2) 
  • Water Balloons (2) 
  • Toss and Catch Game (2)
  • Jump Rope (2)
  • Variety of Kid Sized Sunglasses
  • 2 Pack Banana Boat Sunscreen SPF 50
  • Mary Kay Timewise SPF 30
I Love to Read Basket item
I Love to Read Basket
$5

Starting bid

Donated by Mrs. Damron


Kid Book Basket:

  • Water bottle
  • Two water drink mixes
  • Assorted snacks (Kit-Kats, gummy worms, unicorn popcorn)
  • Blanket
  • Giraffe neck pillow
  • Stitch socks 
  • “Judy Blume: Deenie”
  • “Nancy Drew Diaries: Secret at Mystic Lake”
  • “Nancy Drew Diaries: The Haunting on Heliotrope Lane”
  • “Who Would Win: The Ultimate Rumble Collection”
  • “Pete the Cats Cool New Ride”
  • “Ready to Read: PJ Masks”
  • “Dive into Sharks”
  • Beat the Parents Game
  • Would You Rather Card Game
  • Mini Tumbling Tower Game
I Love to Read, Too Basket
$5

Starting bid

Donated by Mrs. Damron


Grown-Up Book Basket:

  • Cup
  • Two water drink mixes
  • Assorted snacks (popcorn, chocolate pretzels, licorice) 
  • Blanket
  • Neck pillow
  • Stitch socks
  • “The Night in Question”
  • “The Many Daughters of Afong Moy”
  • “Gone Like Yesterday”
  • “The Christie Affair”
  • “From Freezer to Instant Pot: The Cookbook”
Hair Care Basket
$5

Starting bid

Donated by Alexa Casson Brown

  • Satin Heatless Curl Set 
  • Luseta Manuka Honey Shampoo & Conditioner (16.9 oz bottles/deep hydration & shine formula)
  • Joico KBOND20 Defy Damage Power Masque (2-.34 oz each)
  • Pureology Smooth Perfection Shampoo & Conditioner (.35 oz each)
  • Invisibobble hair tie with black bow
  • Hempz Spiced Pumpkin Pie Body Moisturizer (17 oz)
Car Care Basket
$5

Starting bid

Donated by Ms. Amber's Class

  • Cleaning Wipes
  • Total Interior Cleaner and Protectant 
  • Wash and Wax
  • Original Protectant 
  • Glass Cleaner Wipes
  • Yankee Air Freshener 
  • Odor Neutralizer 
  • Cleaning Wipes 
  • Wash Mit
  • Drying Towel 
Making S’more Memories Basket
$5

Starting bid

Donated by Ms. Katie's Class

  • Electric S'mores Maker
  • Chips Ahoy Cookies
  • Oreo Cookies
  • Jet-Puffed Marshmallows (2-16 oz bags & 1-12 oz bag)
  • Jet-Puffed S’more Vanilla Marshmallows 21 oz bag
  • Reese’s Cups-2 King Size packages
  • Reese’s Cups-pack of 12 snack size
  • Plain M&M’s 10 oz bag
  • Wooden s’mores station box with toaster forks
  • Toaster Forks
  • Graham Crackers-3 boxes
  • Hershey’s milk chocolate bars-17 full size bars
  • Hershey’s special dark chocolate bars-6 full size bars
  • Hershey’s milk chocolate-2 XL bars
Spa Day Basket
$5

Starting bid

Donated by Mrs. Lowery's & Mrs. Baker's Class

  • Cloth Headband 
  • Spa Headband 
  • Dr. Teal’s Prebiotic Lemon Balm Bath Salt
  • Dr. Teal’s Strawberry Serenade Bath Salt
  • Lounge Socks x4
  • Travel Bath Sponges x3
  • Tree Hut Pink Champagne Daily Moisturizing Scrub
  • Dr. Teal’s Pink Himalayan Salt Scrub
  • Dr. Teal’s Body Lotion 
  • Dr. Teal’s Foaming Bath Lemon
  • Dr. Teal’s Foaming Bath Strawberry 
  • Tree Hut Frosted Sugar Cookie Daily Moisturizing Scrub 
  • Dr. Teal’s Bath & Body Oil Soothe and Sleep 
  • Allswell Candle 
Craft Basket
$5

Starting bid

Donated by Ms. Delanney's Class

  • Dinosaur Sculpting Kit
  • Unicorn Sculpting Kit
  • Dog Sculpting Kit 
  • Washable Dot Markers Pack 
  • Bugs and Critters Play-Doh Kit
  • Mini Crazy Cuts Play-Doh Kit 
  • Original Marker Pack
  • Original Colored Pencils
  • Swirl Colored Pencils 
  • Swirl Crayons 
  • Original Crayons  
  • Paint Your Own Magnetic Friends 
  • Pipe Cleaners x2
  • Sticker Book
  • Variety of Coloring Books x5
  • Construction Paper Pack x2
  • Pencil Sharpener 
Go Big Blue Basket
$5

Starting bid

Donated by Mrs. Carey

  • Photo Clip Frame
  • Toiletry Camo Bag
  • Mini Speaker
  • Bottle Stopper
  • Car Coaster-2 Qty
  • Playing Cards
  • Bottle Opener Key Chain
  • Corkcicle Cups-2 Qty
Family Movie Night Basket
$5

Starting bid

Donated by Mrs. Cummins' & Mrs. Cartinhour's Class

  • Act II Butter Lovers Popcorn Box 
  • Orville Redenbacher’s Movie Theater Popcorn Box x2
  • $15 Little Caesar’s Gift Card
  • $25 Disney Plus Gift Card
  • Madagascar 3 DVD
  • Home DVD
  • Shrek DVD
  • The Super Mario Bros Movie DVD
  • Disney Princess Accessory Bag
  • Candy Boxes Variety x 6
  • Mini Etch-a-Sketch
  • Stitch Blanket 
  • Art Board Set
  • Imagine Kink: Magic Ink Pictures
Baking Basket
$5

Starting bid

Donated by Mrs. Carey's & Mrs. Wood's Class

  • Recipe Box 
  • Colorful Eggs Cookie Kit
  • Oreo Brownie Mix 
  • Cake Turntable Supplies 
  • Mixing Bowl 
  • Measuring Cup 
  • Betty Crocker Chocolate Fudge Cake Mix
  • 12-in Balloon Whisk
  • Spatulas x5
  • Cream Cheese Frosting 
  • Flower Shaped Measuring Cups
  • Measuring Spoons x2
  • Sugar Cookie Mix
  • Funfetti Frosting 
  • White Cake Mix 
  • Cupcake Liners
  • Banana Bread Muffin Mix 
  • Chocolate Chip Cookie Mix 
  • Small Rolling Pin
  • Dish Towels x4
  • Large Whisk 
  • Mini Whisk 
  • Cake Decorating Kit
Snack Attack Basket
$5

Starting bid

Donated by Mrs. Sears' Class

  • Crunch ‘n Munch-2 Boxes
  • Fiddle Faddle Butter Toffee
  • Paw Patrol Graham Snacks
  • Oreo Mini Snacks
  • Pop Secret Mini Bags
  • ACT ll Butter Lovers (6 regular bags)
  • 6 Pack Mini Coca-Colas
  • Pringles (Smoky Bacon Flavor)
  • Lay’s Stax (Sour Cream & Onion)
  • Goldfish Xtra Cheddar
  • Goldfish Vanilla Cupcake
  • Variety Candy ( Nerds Gummy Clusters, Sour Patch Kids, Peanut M&M’s, Caramel Apple Pops)
  • Pretzel Crisps 3oz Garlic Parmesan
  • Gardetto’s Snack Mix 8.6 oz.
  • Chex Mix traditional 13.5 oz
  • Flipz White Fudge covered pretzels 2.5 oz
  • Keebler Chips Deluxe Cookies 8oz bag
Home Sweet Home Door Hanger
$5

Starting bid

Donated by Lisa Smith, Different Strokes

Photo Session with Lilly Lens Photography
$5

Starting bid

Donated by Casey Lilly

-Full Photo Session

Ripy House Rental
$5

Starting bid

Donated by Millie McAnly

-1 Day Rental

Cartinhour/Cummins Kindergarten Graduation Reserved Seats
$1

Starting bid

Donated by Mrs. Ratliff, Principal

-4 Front Row Reserved Seats

*For Mrs. Cartinhour's or Mrs. Cummins' Class

Baker/Sears Kindergarten Graduation Reserved Seats
$1

Starting bid

Donated by Mrs. Ratliff, Principal

-4 Front Row Reserved Seats

*For Mrs. Baker's OR Mrs. Sears' Class

Carey/Lowery/Wood Kindergarten Graduation Reserved Seats
$1

Starting bid

Donated by Mrs. Ratliff, Principal

-4 Front Row Reserved Seats

*For Mrs. Carey's, Mrs. Lowery's or Mrs. Wood's Class

