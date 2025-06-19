Sales closed

26th Annual KTP Breakthrough T1D Golf Scramble - Silent Auction

Specially Inscribed Knob Creek Bourbon item
Specially Inscribed Knob Creek Bourbon
$50

You are bidding on a bottle of Knob Creek 9-Year Single Barrel Reserve inscribed with 26th Annual JDRF Golf Scramble and 2 Bourbonville whiskey glasses.
Blanton’s Single Barrel Bourbon With Box & Bag item
Blanton’s Single Barrel Bourbon With Box & Bag
$65

Introduced in 1984, Blanton’s namesake bourbon was the first ever single barrel bourbon sold commercially. A deep, satisfying nose of nutmeg and spices. Powerful dry vanilla notes in harmony with hints of honey amid strong caramel and corn. A medium finish composed of returning corn and nutmeg flavors.
Specially Inscribed Jim Beam Black item
Specially Inscribed Jim Beam Black
$20

You are bidding on a specially inscribed bottle of Jim Beam Black bourbon (aged 7 years) with 26th Annual JDRF Golf Scramble and 2 Jim Beam branded high ball glasses. Take home a taste of Kentucky heritage.
A Little Bit of Bourbon Country item
A Little Bit of Bourbon Country
$65

You are bidding on amazing Bourbon items which include Peerless Pickles, Blueberry Cardamom jelly, 2 Buffalo Trace shots, 2 Buffalo Trace Bourbon Cream shots (with Root Beer - yummy), a shot of Evan Williams and 2 shots of Traveler Whiskey, some Sazerac Rye and Peerless Small Batch Bourbon!
Eagle Rare Bourbon Slushes item
Eagle Rare Bourbon Slushes
$40

You are bidding on a bottle of the masterfully crafted Eagle Rare 10 Year bourbon from the iconic Buffalo Trace distiller, a hard hat tour of the distillery, Bourbon Slush mix and 2 bourbon glasses!
Downtown Date Experience item
Downtown Date Experience
$25

You are bidding on a 1 night stay at the legendary Galt House Hotel, 2 lunches at the amazing Brazeiros Brazilian Steakhouse and 2 Leisure Cruise passes on the iconic Belle of Louisville!
Craftsman Brushless Power Tool Combo Kit item
Craftsman Brushless Power Tool Combo Kit
$50

You are bidding on a Craftsman V20 RP 20-volt Max 2-tool Brushless Power Tool Combo Kit with a soft case, 2 batteries and a charger. Be your own handy man with these awesome power tools!
Family Fun Summer Package item
Family Fun Summer Package
$25

You are bidding 4 tickets to the Kentucky Horse Park, The Louisville Slugger Museum, the Wilstem Wildlife Park and The Frazier Museum. Fun for the whole family!
Four Roses Derby Poster Bottle item
Four Roses Derby Poster Bottle
$80

You are bidding on a bottle of Four Roses Single Barrel Bourbon, OESQ, specially selected by The Kentucky Derby Festival, with a miniature 2025 Derby Poster label signed by both the Derby poster artist Kim Perry and the Four Roses master distiller, making it truly a collector’s item! You’re also getting a miniature 2025 Derby poster, 4 2025 Derby shot glasses and 2 Kentucky Truck Plant exclusive Derby pins!
Heaven Hill Goodie Basket item
Heaven Hill Goodie Basket
$65

You are bidding on a basket overflowing with goodies from Heaven Hill, one of Kentucky’s most iconic bourbons, along with Deep Eddy Vodka, Lunazul Tequila, Elijah Craig small batch, cards, shot glass, whiskey glasses…and MORE!!
Jeptha Creed Goodie Basket item
Jeptha Creed Goodie Basket
$35

You are bidding on a basket of Jeptha Creed goodness which includes some shades, a great hat, a cool whiskey sipping glass and a bottle of Jeptha Creed 100 Proof Red, White & Blue Bourbon, the proceeds of which are donated to U.S. veterans!
Lou City Soccer Basket of Goodness item
Lou City Soccer Basket of Goodness
$30

You are bidding on a tickets to see Lou City in action at a home game, a purple-dipped commemorative bottle of Maker’s Mark as well as a Lou City tee, scarf, magnets and more!
Maker’s Mark Founder’s Series item
Maker’s Mark Founder’s Series
$65

You are bidding on a bottle of Maker’s Mark Founder’s Series Whisky, signed by Rob Samuels, a Kentucky Bourbon leather wrapped whiskey glass and a handmade wooden, wax dipped 2025 Kentucky Truck Plant golf plaque!
Evan Williams Basket item
Evan Williams Basket
$40

You are bidding on a bottle of Evan Williams Henry McKenna bottle in bond 10 year, signed by the master distiller, multiple shot tubes so you can try some of Kentucky’s most iconic whiskey and some awesome Evan Williams swag!
Michter’s Straight Rye item
Michter’s Straight Rye
$35

You are bidding on a bottle of one of the world’s most awarded whiskeys, made right here in Kentucky, and signed by Dan McKee, renowned master distiller. It comes with the Bourbon Bible, an awesome Michter’s Bung and a plush golf towel.
Old Fashioned Buffalo Trace Basket item
Old Fashioned Buffalo Trace Basket
$50

You are bidding on a basket of Buffalo Trace goodies including a bottle of Eagle Rare 10 year, a copper cocktail shaker, a leather-wrapped whiskey glass and so much more!
Theme Park Fun item
Theme Park Fun
$50

You are bidding on 2 tickets to Holiday World and Splashin’ Safari (what a way to beat the heat!) and 4 tickets to Kentucky Kingdom and Hurricane Bay Water Park!
Club Pilates item
Club Pilates
$65

You are bidding on a 1-month unlimited membership to Club Pilates along with some great swag including koozies, tees EVAH, grip socks and an awesome Vooray bag. Be the envy of all your Pilates buddies!
Basket of PINK Goodies item
Basket of PINK Goodies
$35

You are bidding on a basket of pink goodies like a special limited edition, pink-dipped Evan Williams Derby Festival bottle and some KTP pink warrior swag including a t-shirt, polo, coffee mug, bandana and so much more!
Joe’s Crab Shack Fun item
Joe’s Crab Shack Fun
$40

You are bidding on a Joe’s Crab Shack crab boil pot filled with goodness! You get a $50 food credit, free appetizer, cocktail shaker, 3 glasses to make your own masterpiece drinks, 2 Joe’s tees and 2 plastic sharks!
Pickled Pink item
Pickled Pink
$45

You are bidding on 2 Simply Southern Pickle Ball Paddles, pink pickle balls, a Swig thermos, 2 disco ball sipper cups, a disco ball and some Jim Beam samplers!
Golf Goodness Basket item
Golf Goodness Basket
$50

You are bidding on $50 Top Golf Game Play card, a Puttshack party for up to 6, a couple Puttshack tees and some awesome golf swag!
Fantastic Sams Basket item
Fantastic Sams Basket
$35

You are bidding on a basket filled with Fantastic Sam’s awesome hair care products and the means to look awesome daily!
Stars & Stripes Basket item
Stars & Stripes Basket
$65

You are bidding on a basket filled with all kinds of USA swag including a bottle of Evan Williams 1783 Small Batch, an Evan Williams red, white and blue flask, a Stars and Stripes vintage metal truck and more!
Weller Antique 107 item
Weller Antique 107
$75

A wheated bourbon with a full-bodied flavor and a balanced palate, Old Weller Antique is bottled at 107 proof, offering a complex taste and bold finish. Paired with a leather wrapped whiskey glass, why would you need anything else?
America Proud item
America Proud
$65

You are bidding on some amazing, unique Americana items such as a White House official Christmas ornament, a paper weight with the image of DC superimposed over the American flag, a challenge coin for the Pentagon, a K9 Boki trading card (which can only be obtained in the Pentagon from the K9’s trainer in person), some Department of Defense swag, a bottle of Jeptha Creed Red, White & Blue Bourbon, a Ford USA hat and more!
Five Iron Golf Package item
Five Iron Golf Package
$50

You are bidding on a 1-night stay at the Rising Star Casino and Hotel, a 2-hour simulator rental at 5 Iron Golf, a 2025 Special PGA release of Elijah Craig Small Batch Bourbon, a 19th hole golf flask and a box of Callaway super soft golf balls.
A Taste of Kentucky item
A Taste of Kentucky
$35

You are bidding on a basket filled with Kentucky flavors including Honey Apple and Blueberry salsa, Kentucky Mountain Derby Pie Coffee, Bourbon Country Gourmet BBQ Sauce, some Kentucky Bourbon samplers, a Louisville, Kentucky coloring book, and more!
Signed Michter’s Small Batch Bourbon item
Signed Michter’s Small Batch Bourbon
$35

You are bidding on a bottle of Michter’s Small Batch Bourbon (truly small batched with no more than 20 barrels per batch) signed by acclaimed distiller Dan McKee. This bottle comes with 2 whiskey sipping glasses and branded golf balls.
Valhalla Threesome (Plus Member) item
Valhalla Threesome (Plus Member)
$500

You are bidding on a golf date for you and two others (plus the member) at the beautiful, acclaimed Valhalla Golf Club. You will be provided the member’s information to schedule the date and time.
Bourbon NEAT item
Bourbon NEAT
$30

You are bidding on a bottle of Limestone Distillery Minor Case hand-selected whiskey and 100 proof tried and true favorite Rittenhouse, paired with some Damn Good Bourbon Drinker socks and a NEAT bourbon tee!
Four Roses Derby Poster Bottle #2 item
Four Roses Derby Poster Bottle #2
$55

You are bidding on a special release Four Roses Derby Print bottle, OESQ, aged 9 years and 10 month, with an official 2025 Derby poster label signed by the artist as well as the master distiller. It makes a great pairing with whiskey glasses & Kentucky swag!

