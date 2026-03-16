28th Annual Benefit Golf Scramble

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Company Signs on Two Carts
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Hole-In-One Sign
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Two golfers to play in scramble
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One Foursome to play in scramble
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Two foursomes to play in scramble
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Two foursomes to play in scramble
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Two foursomes to play in scramble
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