Hosted by

Association For Benevolent Care Inc

About this event

28th Annual Benefit Golf Scramble

3751 Glen Eagles Blvd

Uniontown, OH 44685, USA

Add a donation for Association For Benevolent Care Inc

$

Individual Golfer Fee
$175
Foursome Fee
$650
This is a group ticket, it includes 4 tickets
Cart Sponsor
$150

Company Signs on Two Carts

Hole Sponsor
$250

Hole Sponsorship Sign

Hole-In-One
$500

Hole Sponsorship Sign

Hole-In-One Sign

Food and Beverage Sponsor
$600

Hole Sponsorship Sign

Dinner and Awards Sponsor
$750
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Two golfers to play in scramble

Hole Sponsorship Sign

Major Sponsor
$1,250
This is a group ticket, it includes 4 tickets

One Foursome to play in scramble

Hole Sponsorship Sign

Event Sponsor
$2,500
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Two foursomes to play in scramble

Hole Sponsorship Sign

Registration Sponsor
$4,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Two foursomes to play in scramble

Hole Sponsorship Sign

Title Sponsor
$5,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Two foursomes to play in scramble

Hole Sponsorship Sign

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!