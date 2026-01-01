The Pride of Cove Band and Guard Booster Club

Hosted by

The Pride of Cove Band and Guard Booster Club

About this event

Pride of Cove Marching 5K – A Magical Musical Fun Run!

702 Joe Lombardi Wy

Copperas Cove, TX 76522, USA

General Registration
$30

Registration

Same Day Registration
$35

On site registration

Castle Sponsor
$1,000

· NAME LISTED ON EVENT FLYER

· RECOGNITION ON SOCIAL MEDIA

· LOGO ON RACE BIBS

· FREE ENTRY FEES FOR 3 RACE PARTICIPANTS

· FEATURED SOCIAL MEDIA GRAPHIC

· NAME/LOGO ON SITE SIGNAGE

·  LOGO ON RACE SHIRTS

·  ACKNOWLEDGEMENT BEFORE RACE START

·  INVITATION TO YEAR-END BANQUET IN MAY

·  TABLE/BOOTH SPACE AVAILABLE AT RACE

Kingdom
$500

· NAME LISTED ON EVENT FLYER

·  RECOGNITION ON SOCIAL MEDIA

·  LOGO ON RACE BIBS

·  FREE ENTRY FEES FOR 3 RACE PARTICIPANTS

·  FEATURED SOCIAL MEDIA GRAPHIC

·  NAME/LOGO ON SITE SIGNAGE

Fairy Godparent
$250

·  NAME LISTED ON EVENT FLYER

· RECOGNITION ON SOCIAL MEDIA

· LOGO ON RACE BIBS

· FREE ENTRY FEES FOR 3

Magic Maker
$100

·  NAME LISTED ON EVENT FLYER

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