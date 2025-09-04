Save Haven Ranch

Hosted by

Save Haven Ranch

About this event

2026 For the Love of Children Gala

549 Minshew Rd NE

Rome, GA 30161, USA

Jace Circle
$1,500
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Quarter page ad in program. Table/8 tickets

Camden Circle
$750
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Quarter page ad in program. Table/4 tickets

Individual Ticket
$75

Includes dinner, auction, and general seating

Event Sponsor
$25,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Full first page ad in program. Verbal recognition at gala. Social media recognition. Logo on site.  Sponsor may provide promotional items (bags, pens, magnets) to be given out as the night ends. Table/8 tickets

Corporate Sponsor
$15,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Full page ad in program. Verbal recognition at gala.  Social media recognition. Logo on site. Choose event (dinner, live auction, silent auction, raffles) to sponsor. Sponsor may provide promotional items (bags, pens, magnets) to be given out as the night ends. Table/8 tickets

Hero Sponsor
$10,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Half page ad in program. Verbal recognition at gala. Social media recognition. Logo on site. Sponsor may provide promotional items (bags, pens, magnets) to be given out as the night ends. Table/8 tickets

Champion Sponsor
$5,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Half page ad in program. Verbal recognition at gala. Social media recognition. Logo on site. Table/8 tickets

Patron Sponsor
$2,500
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Quarter page ad in program. Social media recognition. Logo on site. Table/8 tickets

Diamond Sponsor
$1,000

Quarter page ad in program. Monetary donation only. No tickets

Gold Sponsor
$500

Eighth page ad in program. Monetary donation only. No tickets

Silver Sponsor
$250

Name recognition in program. Monetary donation only. No tickets

Bronze Sponsor
$100

Name recognition in program. Monetary donation only. No tickets

Add a donation for Save Haven Ranch

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!