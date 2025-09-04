2026 For the Love of Children Gala

Hosted by
About this event
Quarter page ad in program. Table/8 tickets
Quarter page ad in program. Table/4 tickets
Includes dinner, auction, and general seating
Full first page ad in program. Verbal recognition at gala. Social media recognition. Logo on site. Sponsor may provide promotional items (bags, pens, magnets) to be given out as the night ends. Table/8 tickets
Full page ad in program. Verbal recognition at gala. Social media recognition. Logo on site. Choose event (dinner, live auction, silent auction, raffles) to sponsor. Sponsor may provide promotional items (bags, pens, magnets) to be given out as the night ends. Table/8 tickets
Half page ad in program. Verbal recognition at gala. Social media recognition. Logo on site. Sponsor may provide promotional items (bags, pens, magnets) to be given out as the night ends. Table/8 tickets
Half page ad in program. Verbal recognition at gala. Social media recognition. Logo on site. Table/8 tickets
Quarter page ad in program. Social media recognition. Logo on site. Table/8 tickets
Quarter page ad in program. Monetary donation only. No tickets
Eighth page ad in program. Monetary donation only. No tickets
Name recognition in program. Monetary donation only. No tickets
Name recognition in program. Monetary donation only. No tickets
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!