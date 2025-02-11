CASA Board Volunteer Association Inc.

2nd Annual Key Up for CASA Fundraiser - Silent Auction

If not attending the fundraiser, email [email protected] to arrange for a local Akron pickup.

Handbag Fever item
Handbag Fever
$250

Starting bid

Generously donated directly from Fount. Hand bags are designed in Cleveland, Ohio. Item is a Harmon Belt Bag in the timeless Hazelnut color Valued at $436.00
A Night on the Town item
A Night on the Town
$50

Starting bid

Enjoy a night out on the town in Akron, compliments of the Akron Symphony Orchestra, The Miller Family, and DoubleTree by Hilton Akron/Fairlawn. Item Includes: -$100 Gift Card for Flemings -Two tickets for any 2025 season performance of the Akron Symphony Orchestra. -One Night Stay at the DoubleTree by Hilton Akron/Fairlawn Valued at $300.00+
Take the Family Out to the Ball Game! item
Take the Family Out to the Ball Game!
$25

Starting bid

Enjoy a Rubber Ducks game for the 2025 Rubber Ducks season, compliments of the Akron Rubber Ducks. Item includes: Four tickets for any regular season Rubber Ducks game for the 2025 season Value is $64
Cleveland Monsters Tickets item
Cleveland Monsters Tickets
$50

Starting bid

Enjoy an evening in Cleveland compliments of the Cleveland Monsters and Meredith Davis REALTOR BHHS Stouffer Realty Fairlawn. Item Includes: Two Lower Bowl Tickets for the 2025-2026 Cleveland Monsters season and a $75 gift card to Hecks in Ohio City. Value is $125.00
Goodyear Blimp Ride for Two item
Goodyear Blimp Ride for Two
$1,000

Starting bid

Enjoy a ride for two over Akron, compliments of the Goodyear Blimp! Item includes: A voucher for 2 seats to fly on the Goodyear Blimp at the Goodyear Ohio Airship Base. Value: PRICELESS Children · Children under four years of age are discouraged from flying on the blimp, and all children under 12 years of age must be accompanied by an adult. Passenger Mobility Requirements and Weight Restrictions · All airship passengers must be fully ambulatory and without physical impairment(s) that could prevent them from moving quickly at the direction of the pilot or ground crew. Due to weight limitations of the boarding equipment, all passengers are required to weigh in on the day of their scheduled flight and must not exceed 330 pounds. Complete Passenger Guidelines and Waiver · All passengers will be provided a full list of guidelines and must sign a "Release and Waiver of Liability and Indemnity Agreement" prior to boarding the airship. · All passengers must comply with Goodyear’s passenger guidelines available at GoodyearBlimp.com/passenger-guide. Flight Registration and Confirmation · This certificate is VOID until passenger information is submitted by CASA BOARD VOLUNTEER ASSOCIATION INC via GrantsConnect and have received confirmation of receipt from the Base Operations Coordinator. It is the responsibility of the certificate holder to register their certificate with the appropriate Goodyear Airship Base. · Due to the airship’s schedule, dates for passenger flights are highly variable. As dates become available, Goodyear will contact registered passengers to schedule their flight. · Recipient must present certificate when claiming their flight. The certificate is not for resale, re-auction or transferable.
A Garden Picnic at Stan Hywet item
A Garden Picnic at Stan Hywet
$50

Starting bid

Enjoy an afternoon picnic at Stan Hywet Hall & Gardens, compliments of Stan Hywet Hall & Gardens and the Osivnik Family. Item includes: Picnic Basket and snacks for two, plus Two (2) Stan Hywet Hall & Gardens Admission Tickets for self-guided tours of the Manor House, the Corbin Conservatory, the grounds & gardens, and the Gate Lodge. 2025 Season. Value is $120.00
Plants and Butterflys at the Cleveland Botanical Garden item
Plants and Butterflys at the Cleveland Botanical Garden
$50

Starting bid

Compliments of the Cleveland Botanical Garden and The Manna Family. Item includes: a basket full of plants and butterflies, and Four (4) general admission passes to the Cleveland Botanical Garden or the Holden Arboretum. Expires 5/31/2026 Value is $200.00
Cleveland Cavs Signed Pendant item
Cleveland Cavs Signed Pendant
$50

Starting bid

Compliments of the Cleveland Cavs Item includes: Cavs Merch and signed Craig Porter Jr Pendant with authentication certificate. Valued: PRICELESS
Restore and Renew item
Restore and Renew
$75

Starting bid

Compliments of Roots Yoga, Marigold Wellness, and the Jirsa Family. Item includes: $150 gift certificate to Roots Yoga in Wadsworth, a $75 gift certificate to Marigold Wellness in Sharon Center for a 60-minute Epson Salt Float, a Papyrus Journal and pen, and Scout bracelet. Value is $257.00
A Day on the Greens at Fox Meadow item
A Day on the Greens at Fox Meadow
$75

Starting bid

Compliments of Fox Meadow Country Club. Item Includes: Foursome Round of Gold at Fox Meadow Country Club Value is $180.00
Akron Zoo Experience item
Akron Zoo Experience
$150

Starting bid

Enjoy an up-close and personal experience at the Akron Zoo, compliments of the Akron Zoo. Item Includes: A basket of Akron Zoo Merch and a choice of one (1) Get Closer Experience at the Akron Zoo. Value is $466.00
Weekend Warrior Basket item
Weekend Warrior Basket
$10

Starting bid

All the DIY supplies needed!, compliments the Hernandez Family. Items Included: work gloves, a hammer, a screwdriver, a nail set, work towels, a measuring tape, goggles, Gorilla Tape, and other DIY essentials including gift cards. Value is $200+
Little Princess item
Little Princess
$150

Starting bid

Compliments of the Manna Family. Item includes: Pottery Barn Jewelry Box, Diamond Earrings from Jared and more for a young girl. Value is $300.00
Dogs Day Basket item
Dogs Day Basket
$75

Starting bid

Dog Bone Basket full, compliments of A Friend of CASA! Items Include: stuffed dog toys, chew toys, interactive toys, treats, wipes, waste bags, a blanket, note cards, hair remover, a slow-eater bowl, and a $50 gift card to PetSmart inside a handwoven seagrass dog bone-shaped basket. Value is $250.00
Take Me Out to the Ballgame item
Take Me Out to the Ballgame
$300

Starting bid

Enjoy a game with the WHOLE family, compliments of the Manna Family. Item includes: Akron RubberDucks Loge for 20 Guests for Friday, August 22, 2025 at 7:05 vs. New Hampshire Fisher Cats with Postgame Fireworks. Value is $750.00
Blooms from Graf's item
Blooms from Graf's
$150

Starting bid

Compliments of Graft Growers and the Carroll Family. Item Includes: A Blooming hanging basket and $175.00 Gift Card from Graf Growers. Value is $350.00
CLE Winery Basket item
CLE Winery Basket
$10

Starting bid

Compliments of CLE Winery. Value is $90.00
One HOPE Wine Tasting Basket item
One HOPE Wine Tasting Basket
$50

Starting bid

Compliments of One Hope Wine, a complete wine tasking for the wine lover! Value is $200.00
Stanley Cup Bouquet item
Stanley Cup Bouquet
$25

Starting bid

Item Includes: 30 oz. Stanley Cup Bouquet of Candy, a $25 gift card to Chill in Medina. Value is $80
Studio Collective Basket item
Studio Collective Basket
$100

Starting bid

Compliments of The Studio Collective in Cuyahoga Falls! Value is $511.00 Item Includes: -Beauty Products - $132 retail value Including: Wella Shampoo and Conditioner, Innersense Detox Hair Mask, Innersense Prep Spray, Innersense Finish Spray -GHD Helios Professional Hairdryer - $279 retail value -Studio Collective Gift Card - $100
A Basket of Wellness item
A Basket of Wellness
$50

Starting bid

Compliments of While Pond Wellness. Item Includes: $100 gift card to White Pond Wellness, plus a basket full of wellness items including essential oils, a diffuser and a LED Fountain. Value is $200.00
Uplevel Your Golf Swing item
Uplevel Your Golf Swing
$75

Starting bid

Compliments of Tee It Up Canton and the Shannon Family. Item Includes: 3 Hours of Golf Simulator Bay Time at Tee It Up Canton. Improve your swing, know your numbers, and lower your scores! Includes a basket of golf essentials. Value is $200.00+
A Snow Cone Summer item
A Snow Cone Summer
$10

Starting bid

Item Includes: Supplies to make snow cones all summer long! Value is $100.00 Compliments of the Carroll Family.
CASA Merch Basket item
CASA Merch Basket
$25

Starting bid

Item Includes: Various CASA branded merch and a Leandra Drumm designed 2024 CASA Ornament. Value is $75.00
Rain Showers and Flow Water Table item
Rain Showers and Flow Water Table
$25

Starting bid

Compliments of Step2. Item includes: Rain Showers & Flow Water Table Value is $120.00
Hot Stuff Basket item
Hot Stuff Basket
$10

Starting bid

Compliments of a Friend of CASA. Item Includes: a bucket loaded with Bloody Mary Mix from Hell, Chili Chews, Chili Fig Spread, Hot Calabrese Salami, Siracha Dried Peas, Sour Punch Scorchin' Straws, Siracha Sauce, Hot Crispy Oil, two single shots of FireBall, and a $25 gift card to Chili's! Valued at $50 Valued at $50+
Chocolate Lovers Basket item
Chocolate Lovers Basket
$10

Starting bid

The ultimate basket for chocolate lovers! Value is $50.00
Allin Pottery Basket item
Allin Pottery Basket
$50

Starting bid

Compliments of Allin Potter, Sharon Center, OH, and the Jirsa Family. Item Includes: Two Hand made mugs and saucer, coffee, chocolates, and tea. Value is $100.00
A Patio Party item
A Patio Party
$50

Starting bid

All the essentials for your next summer patio party, compliments of Meredith Davis REALTOR BHHS Stouffer Realty Fairlawn. Item Includes: Four piece setting, Cooler bag, and serving dishes. Value is $150.00
Thairapy Basket item
Thairapy Basket
$100

Starting bid

Compliments of Thairapy with Lisa. Item includes: Hair products from Amika and Kendra, and a $100 gift card to Thairapy with Lisa. Value is 300.00

