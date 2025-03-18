PNW Music Awards

Hosted by

PNW Music Awards

2nd Annual PNW Music Awards

Nominee
Free
Please add one ticket for every named nominee.
Nominee Guest
Free
Please add one ticket for every guest. Each named nominee is welcome to bring one guest.
Performer
Free
Please add one ticket for every performer who is NOT also a named nominee or guest.

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