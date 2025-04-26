2nd Annual Ride Against Animal Abuse Bike Run

$1,000 Event Sponsorship Includes: 4 event tickets 4 event t-shirts Vendor table set-up at the start/end Exclusive signage at every stop + start/end Exclusive Facebook recognition twice per week (JCHS has over 58,000 Facebook followers).

$1,000 Event Sponsorship Includes: 4 event tickets 4 event t-shirts Vendor table set-up at the start/end Exclusive signage at every stop + start/end Exclusive Facebook recognition twice per week (JCHS has over 58,000 Facebook followers).

seeMoreDetailsMobile