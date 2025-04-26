2nd Annual Ride Against Animal Abuse Bike Run

$1,000 Event Sponsorship Includes:
4 event tickets
4 event t-shirts
Vendor table set-up at the start/end
Exclusive signage at every stop + start/end
Exclusive Facebook recognition twice per week (JCHS has over 58,000 Facebook followers).
Event Sponsor - $500
$500
$500 Event Sponsorship Includes:
2 event tickets
2 event t-shirts
Vendor table set-up at one stop (optional)
Exclusive signage at every stop + start/end
Exclusive weekly Facebook recognition post (JCHS has over 58,000 Facebook followers)
Event Sponsor - $250
$250
$250 Event Sponsorship Includes:
2 event tickets
2 event t-shirts
Signage at one stop + start/end
Weekly Facebook recognition post (JCHS has over 58,000 Facebook followers)
Event Sponsor - $100
$100
$100 Event Sponsorship Includes:
Group signage at start/end
Facebook recognition post (JCHS has over 58,000 Facebook followers)
Event T-Shirt (S, M, L)
$20
Event t-shirt in size S, M or L. To be picked up at the event on July 20, 2025.
Event T-Shirt (XL, 2XL, 3XL, 4XL)
$25
Event t-shirt in size XL, 2XL, 3XL or 4XL. To be picked up at the event on July 20, 2025.
Event Tank Top (S, M, L)
$20
Event tank top in size S, M or L. To be picked up at the event on July 20, 2025.
Event Tank Top (XL, 2XL, 3X)
$25
Event tank top in size XL, 2XL or 3XL. To be picked up at the event on July 20, 2025.
