2nd Annual Ride Against Animal Abuse Bike Run

3299 Co Rd 74

Mingo Junction, OH 43938, USA

General admission (per bike/vehicle)
$20
Registration (per bike/vehicle) for benefit run.
Event Sponsor - $1,000
$1,000
$1,000 Event Sponsorship Includes: 4 event tickets 4 event t-shirts Vendor table set-up at the start/end Exclusive signage at every stop + start/end Exclusive Facebook recognition twice per week (JCHS has over 58,000 Facebook followers).
Event Sponsor - $500
$500
$500 Event Sponsorship Includes: 2 event tickets 2 event t-shirts Vendor table set-up at one stop (optional) Exclusive signage at every stop + start/end Exclusive weekly Facebook recognition post (JCHS has over 58,000 Facebook followers)
Event Sponsor - $250
$250
$250 Event Sponsorship Includes: 2 event tickets 2 event t-shirts Signage at one stop + start/end Weekly Facebook recognition post (JCHS has over 58,000 Facebook followers)
Event Sponsor - $100
$100
$100 Event Sponsorship Includes: Group signage at start/end Facebook recognition post (JCHS has over 58,000 Facebook followers)
Event T-Shirt (S, M, L)
$20
Event t-shirt in size S, M or L. To be picked up at the event on July 20, 2025.
Event T-Shirt (XL, 2XL, 3XL, 4XL)
$25
Event t-shirt in size XL, 2XL, 3XL or 4XL. To be picked up at the event on July 20, 2025.
Event Tank Top (S, M, L)
$20
Event tank top in size S, M or L. To be picked up at the event on July 20, 2025.
Event Tank Top (XL, 2XL, 3X)
$25
Event tank top in size XL, 2XL or 3XL. To be picked up at the event on July 20, 2025.
One (1) 50/50 Raffle Ticket
$5
One chance to win!
Three (3) 50/50 Raffle Tickets
$10
Three chances to win!
