2nd Year Anniversary Event

Hosted by
About this event
Your name/business as partner on our website, full page ad on our event pamphlet, acknowledgment at the event and gift package.
Your name/business as partner on our website, 1/2 page ad on our event pamphlet, acknowledgment at the event and gift package.
Your name/business as partner on our website, social media, half page ad on our event pamphlet, acknowledgment at the event and gift package.
Your name/business as partner on our website, social media, a quarter page ad on our event pamphlet, acknowledgment at the event.
Your name/business as partner on our website, social media, 1/8th page ad on our event pamphlet, acknowledgment at the event.
Your name/business on the event pamphlet, acknowledgment on social media.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!