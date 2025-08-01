2nd Year Anniversary Event

Horizon4hope Initiatives USA Inc.

Sponsorship- Change Agent
$1,000

Your name/business as partner on our website, full page ad on our event pamphlet, acknowledgment at the event and gift package.

Dream Helper
$500

Your name/business as partner on our website, 1/2 page ad on our event pamphlet, acknowledgment at the event and gift package.

Sponsorship- Dream Igniter
$500

Your name/business as partner on our website, social media, half page ad on our event pamphlet, acknowledgment at the event and gift package.

Sponsorship- Joy Spreader
$250

Your name/business as partner on our website, social media, a quarter page ad on our event pamphlet, acknowledgment at the event.

Sponsor- Possibility
$200

Your name/business as partner on our website, social media, 1/8th page ad on our event pamphlet, acknowledgment at the event.

Sponsor- We Can
$100

Your name/business on the event pamphlet, acknowledgment on social media.

