3-112th FA Association Annual Dues 2026

W1
$70

Annual Dues for W-1

CW2
$80

Annual Dues for W-2

CW3
$90

Annual Dues for W-3

2nd Lieutenant
$75

Annual Dues for O-1

1st Lieutenant
$85

Annual Dues for O-2

Captain
$95

Annual Dues for O-3

Major
$140

Annual Dues for O-4

Lieutenant Colonel
$175

Annual Dues for O-5

