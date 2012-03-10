3/10-3/12 Youth Fest @Church of Hope

13024 Leopard St

Corpus Christi, TX 78410, USA

3 day event
$25
🔥 YTH FEST 2025 – The Ultimate Spring Break Experience! 🔥 📅 March 10th-12th | 📍 Church of Hope | Grade 6th-12th | $25 Per Student 🚀 3 Nights. Unforgettable Fun. Life-Changing Moments! 💥 WHAT’S HAPPENING? 💥 Night 1: FREE Chick-fil-A 🍗 + Color War 🎨 (Wear white!) Night 2: YTH Fest Tournament 🏀🏈🏐 + FREE Food + Neon After Party 🌟 Night 3: FAMILY FEST! A night for the whole family! (Food Trucks and Inflatables) 🙌
