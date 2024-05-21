SSELC PTO

Hosted by

SSELC PTO

About this event

Add a donation for SSELC PTO

$

Sales closed

Summer Blowout at BB Kidz Klub!

215 Hamilton St

Leominster, MA 01453, USA

General admission (2yrs old +)
$12
Includes 1 ticket to a 1 hour and 45 minute session to the indoor playground. (No ticket is needed for children under 2 years old or any accompanying adult.) Incluye 1 entrada para una sesión de 1 hora y 45 minutos en el parque infantil cubierto. (Los menores de 2 años y los adultos acompañantes no necesitan entrada.)

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!