White County Historical Society's Auction items

1. Fitz & Floyd Santa Pitcher
$5

2. Frameo Digital Picture Frame
$5

3. Wireless Keyboard w/wrist rest
$5

4. Bob Owens Dolphin print
$5

5. Candle Warmer
$5

6. Cordless Hedge Trimmer
$10

7. Outdoor Power Stake Timer
$5

8. In The Shadow of Yonah w/ Orange Talon zipper
$5

9. In the Shadow of Yonah w/ yellow Talon zipper
$5

10. Portable Tire Inflator
$5

11. Car Jump Starter
$5

12. Balloon Race print
$5

13. 12 pc cookware set
$25

14. Cunningham & Biscuit gift basket
$5

15. Bread Maker machine
$25

16. Pet Grooming Kit
$5

17. 3 pc Purple Hardshell Luggage Set
$50

18. Girl's Adjustable Roller Skates
$5

19. Kid's Electric Scooter
$5

20. Wireless Pet Fountain.
$5

21. Elite Large Steel Mailbox
$5

22. Electric Cleaning Scrub Brush
$5

23. Jack Deloney "Nub's Roosters" print
$50

24. Yonah Mountain Bear Musical Tin
$5

25. Distant Voices Leatherbound Copy #3 of 57
$50

26. Mike Boswell 2003 Saddam Hussein spitoon
$5

27. Brick from The Piedmont Hotel
$25

28. $25 Rib Country gift card
$5

29. "A Lady's Day Out" Book
$5

30. "The Time Was..." Book
$5

31. "Down Home In High Style" Cookbook
$5

32. "Character, Crazies..." Book
$5

33. Alpine Mini Golf for 4 w/ Chipping Net
$5

34. set/4 Kollock prints
$25

35. $50 Dairy Queen Gift cards
$5

36. $50 Dairy Queen Gift cards
$5

37. One free standard oil change
$5

38. One free standard oil change
$5

39. One free diesel oil change
$5

40. One free diesel oil change
$5

41. Set of 3 Misc Meaders related items
$5

42. 3 pc Christmas Comforter Set
$5

43. Bread Box
$5

44. $20 Ingles gift card
$5

45. Country Bake Shoppe cake
$5

46. Major Pelham courting Miss Sallie print
$50

47. Father Corby print
$50

48. 1859 White County Courthouse print
$5

Judy Bynum painting
$100

Cheever Meaders 4 gallon churn
$100

Meaders tall milk crock
$100

Wilford Dean Courthouse vase
$50

Shirley McDonald Book Set
$50

1912 Courthouse Kollock print
$100

Charlie Mae Glaze quilt
$100

Week at Hilton Head condo
$100

Remembering a Railroad CD
$5

Complete Emory Jones Collection
$100

centerpiece
$5

