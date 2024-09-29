Hosted by

bearinghope

About this event

Sales closed

Silent Auction: GO GOLD for Childhood Cancer!

Pick-up location

4331 Lyon Dr, Columbus, OH 43220 non-edible items can be shipped at purchaser's expense

Wrap yourself like a Burrito item
Wrap yourself like a Burrito
$40

Starting bid

Enjoy Cuco's when you wrap up in a your very own BURR-Ito blanket! VALUE: $60
Stay Cool as a Penguin item
Stay Cool as a Penguin
$40

Starting bid

Rare yellow igloo cooler, Prime drinks, GOLD Hersey kisses and a Hersey plush! Value:$50
SNACK ATTACK! item
SNACK ATTACK!
$20

Starting bid

Sugar for the Win...all your heart's desire! VALUE:30
Let's Go GOLD for Days! item
Let's Go GOLD for Days!
$20

Starting bid

An amazing candy selection to satisfy both sweet and sour lovers. Value: $25
Cuddle Up item
Cuddle Up
$50

Starting bid

Cozy up with a plush pumpkin blanket, soft socks and relax with bath bombs, a yummy pumpkin candle, beauty items, a mug and crafts for kids! $75
Friday Night Pizza and Ice Cream Night item
Friday Night Pizza and Ice Cream Night
$50

Starting bid

Save the hassle of cooking! Gift basket contains gift cards from Iacono's pizza and Grater's Ice Cream. Graeter's plush bear, koozie, and baseball cap. Value:$70
Gold Energy for Days! item
Gold Energy for Days!
$15

Starting bid

Your favorite yellow yummy treats! Value: $20
Chocolate Dreams Come True item
Chocolate Dreams Come True
$175

Starting bid

Locally made, Anthony Thomas, candy to satisfy your sweet tooth! (delivery only in the Upper Arlington area) Value:$250
Pizza Pie and Cuddles, OH MY! item
Pizza Pie and Cuddles, OH MY!
$80

Starting bid

Have a family picnic on a pizza shaped blanket with $100 of yummy Jet’s pizza! VALUE:$130
SMILE!!! item
SMILE!!!
$200

Starting bid

It's picture time with Emily Sommer Photography! Good for one photo session. $350 Value VALUE:$350
Beach Ready! item
Beach Ready!
$60

Starting bid

Two small sea bags and three Stanley Beer Pints (beer not included!!) VALUE:$90
First Watch Breakfast Bundle item
First Watch Breakfast Bundle
$60

Starting bid

First Watch $40 gift cards, First Watch Cookbook, Bag of First Watch Coffee, Stainless Coffee Mug, Avocado Soacks, and a Waffle Blanket. VALUE: 90
Let's Go Bucks! item
Let's Go Bucks!
$150

Starting bid

Get ready to cheer on OSU with two fleece blankets, two OSU Tumblers, three boxes of OSU logo golf balls, umbrella, baseball hat, customized Brutus metal tin and OSU football artwork. VALUE: $250
Bear-Tastic Massage item
Bear-Tastic Massage
$150

Starting bid

Relax with a one hour massage at TMC (Therapeutic Massage Center in Upper Arlington), bear succulent, gummy bears, epson salts and a squishy bear. VALUE: $200
Glow Stanley & Snacks item
Glow Stanley & Snacks
$30

Starting bid

Bright yellow Stanley with snacks. VALUE:$40
When Life Gives You Lemons Bundle item
When Life Gives You Lemons Bundle
$35

Starting bid

"When Life Gives You Lemons" by Alea Ramsey book, Australian Koalas journal, lemon mug, lemon tea, Australian licorice, and wooden pencil set. VALUE:$75
Spices Make Everything Better from Penzey's item
Spices Make Everything Better from Penzey's item
Spices Make Everything Better from Penzey's
$150

Starting bid

Penzy spices for all your favorite meals. VALUE: $250
It's the girl who makes the earrings! item
It's the girl who makes the earrings!
$40

Starting bid

Pearl earrings handmade by Honey & Rose VALUE:$40
“The pearl is the queen of gems and the gem of queens.” – Gr item
“The pearl is the queen of gems and the gem of queens.” – Gr
$40

Starting bid

Pearl earrings handmade by Honey & Rose. VALUE:$40
Ja'Marr Chase signed visor Photo item
Ja'Marr Chase signed visor Photo
$550

Starting bid

VALUE: $999
Sam Hubbard photo with Signed Card item
Sam Hubbard photo with Signed Card
$350

Starting bid

*Card may vary from photo VALUE:$499
Pete Rose Signed Baseball Bat item
Pete Rose Signed Baseball Bat
$325

Starting bid

VALUE:$649
Framed Pete Rose Signed Photo item
Framed Pete Rose Signed Photo
$300

Starting bid

VALUE:$599
Pete Rose Hit King Signed Ball with Basic UV cube item
Pete Rose Hit King Signed Ball with Basic UV cube
$165

Starting bid

VALUE:$299
Hunter Greene Signed Ball with Basic UV cube item
Hunter Greene Signed Ball with Basic UV cube
$120

Starting bid

VALUE:$249
Framed Stripe the Jungle Bengals Panoramic item
Framed Stripe the Jungle Bengals Panoramic
$125

Starting bid

VALUE: $299
Framed Domination Ohio State item
Framed Domination Ohio State
$100

Starting bid

VALUE:$199
Framed Cincinnati Reds Homerun Heros with Red Facsimile item
Framed Cincinnati Reds Homerun Heros with Red Facsimile
$85

Starting bid

VALUE:$199
Framed Elly De La Cruz Debut item
Framed Elly De La Cruz Debut
$60

Starting bid

VALUE:$149
Framed Reds Great 8 Classic item
Framed Reds Great 8 Classic
$60

Starting bid

VALUE:$149
Framed Joe Burrow & Ja'Marr Chase photo item
Framed Joe Burrow & Ja'Marr Chase photo
$60

Starting bid

VALUE:$149
Framed the Lost Bet Jack Nicklaus & Arnold Palmer item
Framed the Lost Bet Jack Nicklaus & Arnold Palmer
$60

Starting bid

VALUE:$149
Framed Taylor Swift Cincinnati Night 1 item
Framed Taylor Swift Cincinnati Night 1
$65

Starting bid

VALUE:$149
Framed Taylor Swift Cincinnati Night 2 item
Framed Taylor Swift Cincinnati Night 2
$65

Starting bid

VALUE:$149
Framed Notre Dame Champions item
Framed Notre Dame Champions
$65

Starting bid

VALUE:$149
Framed Jimmy Buffet Concert Poster item
Framed Jimmy Buffet Concert Poster
$65

Starting bid

VALUE:$149
Framed Ohio University Bobcats Logo item
Framed Ohio University Bobcats Logo
$65

Starting bid

VALUE:$149
Framed Miami University Redhawks Logo item
Framed Miami University Redhawks Logo
$65

Starting bid

VALUE:$149
Oodles of Noodles item
Oodles of Noodles
$150

Starting bid

Noodles & Co Catering night for 10 person with their mac and cheese bar & 12 bowls of your choice VALUE:$220
Ooh La La Facial and Spa gift card item
Ooh La La Facial and Spa gift card
$225

Starting bid

CAPS (Columbus Aesthetic & Plastic Surgery) Spa Day $100 gift card $195 Diamond Glow Facial VALUE:$300
Home Sweet Home item
Home Sweet Home
$75

Starting bid

Beautiful decor from TROVE Warehouse VALUE:$125
Framed Columbus Crew Logo item
Framed Columbus Crew Logo
$65

Starting bid

VALUE:$149
Framed Columbus Blue Jackets Logo item
Framed Columbus Blue Jackets Logo
$65

Starting bid

VALUE:$149
UA Food Hop - 7 Restaurants item
UA Food Hop - 7 Restaurants
$100

Starting bid

Gift Cards for 7 restaurants including Chipotle, Tropical Smoothie Cafe, Roosters, Old Bag of Nails, Piada and more.
Bearing Hope #1 Fan item
Bearing Hope #1 Fan
$25

Starting bid

Be our #1 fan and receive recognition and free admission to all BH events. Gold Bearing Hope warrior blanket, golden Mickey Mouse ears, 4 Bearing Hope bracelets, pom poms, Exclusive Taylor Swift BH mug, When Life Gives You Cancer book by Alea Ramsey.
BEE Amazing item
BEE Amazing
$35

Starting bid

Honey Dip gift card ($25), doughnut journal, bee notes, bee mug and honey almond body scrub. VALUE:$60

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!