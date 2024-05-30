Olamim Family School

Family of one child, and grownups
$950
Un niñ@ y sus adultos.
Family of two or more children, and grownups
$1,200
Dos o más niñ@s y sus adultos
Para los demás
$50
This additional ticket offers a subsidy to a family that needs one, Thanks for looking out for the community! Este boleto adicional ofrece un subsidio a la comunidad para famiias que lo requieren para participar. ¡Gracias por su generosidad y solidaridad!

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!