Trip to Japan

SPONSOR A PASSPORT
$130
Participants in need of a passport will receive a money order to pay processing fees.
Single Young Professional
$5,000
Sponsorship covers travel, hotel accommodation, food card, and activities for one young professional.
Sponsor Visa Gift cards
$40,000
Sponsor Our Hotel Stay
$50,000
Sponsorship Covers the hotel accomodations for young professionals
Donation
$20
Add a donation for We Cant Breathe Inc

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!