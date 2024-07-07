Jain Center of Northern California
Sales closed
Members - Jain Pathshala Registration 2024-25 + T-shirt Order
Add a donation for Jain Center of Northern California
$
Jain Shala - Toddler
$91
Max Grade strength - 45
Max Grade strength - 45
More details...
Closed
Jain Shala - PreK
$91
Register each student separately for their classes. Max Grade strength - 45
Register each student separately for their classes. Max Grade strength - 45
More details...
Closed
Jain Shala - Kinder
$91
Register each student separately for their classes. Max Grade strength - 75
Register each student separately for their classes. Max Grade strength - 75
More details...
Closed
Jain Shala - Grade 1
$91
Max Grade strength - 45;
Max Grade strength - 45;
More details...
Closed
Jain Shala - Grade 2
$91
Max Grade strength - 45;
Max Grade strength - 45;
More details...
Closed
Jain Shala - Grade 3
$91
Max Grade strength - 50;
Max Grade strength - 50;
More details...
Closed
Jain Shala - Grade 4
$91
Max Grade strength - 40;
Max Grade strength - 40;
More details...
Closed
Jain Shala - Grade 5
$91
Max Grade strength - 27;
Max Grade strength - 27;
More details...
Closed
Jain Shala - Grade 6
$91
Max Grade strength - 27
Max Grade strength - 27
More details...
Closed
Jain Shala - Grade 7
$91
Max Grade strength - 27;
Max Grade strength - 27;
More details...
Closed
Jain Shala - Grade 8
$91
Max Grade strength - 25
Max Grade strength - 25
More details...
Closed
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue