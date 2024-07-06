Shining Spectrum Farmstead's shop

T-shirt Small item
T-shirt Small
$30

Size Small - XL $30
Gildan unisex royal blue
50/50 cotton & polyester blend

T-Shirt Medium item
T-Shirt Medium
$30

Size Small - XL $30
Gildan unisex royal blue
50/50 cotton & polyester blend

T-Shirt Large item
T-Shirt Large
$30

Size Small - XL $30
Gildan unisex royal blue
50/50 cotton & polyester blend

T-Shirt XL item
T-Shirt XL
$30

Size Small - XL $30
Gildan unisex royal blue
50/50 cotton & polyester blend

T-Shirt 2XL item
T-Shirt 2XL
$35

Size 2XL & above $35
Gildan unisex royal blue
50/50 cotton & polyester blend

T-Shirt 3XL item
T-Shirt 3XL
$35

Size 2XL & above $35
Gildan unisex royal blue
50/50 cotton & polyester blend

T-Shirt 4XL item
T-Shirt 4XL
$35

Size 2XL & above $35
Gildan unisex royal blue
50/50 cotton & polyester blend

SSF Pencil Pouch item
SSF Pencil Pouch
$10
Add a donation for Shining Spectrum Farmstead

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!