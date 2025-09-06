3rd Annual 20 Shades of Melanin Raffle

Three winners – three trips!
• Pineapple Beach Club, Antigua – 7 nights for 2 (Value $3,150)
• The Club, Barbados – 7 nights for 2 (Value $3,225)
• St. James’s Club, Antigua – 7 nights for 2 (Value $3,600 – drawn last!)
Three winners – three trips!
• Pineapple Beach Club, Antigua – 7 nights for 2 (Value $3,150)
• The Club, Barbados – 7 nights for 2 (Value $3,225)
• St. James’s Club, Antigua – 7 nights for 2 (Value $3,600 – drawn last!)
Prizes include:
• Hyatt Overnight Stay + Dinner for 2 at Delta’s ($370)
• Swarovski Jewelry Basket ($500)
• The Frog & Peach Dinner + Crossroads Theatre ($800)
Prizes include:
• Hyatt Overnight Stay + Dinner for 2 at Delta’s ($370)
• Swarovski Jewelry Basket ($500)
• The Frog & Peach Dinner + Crossroads Theatre ($800)
Prizes include:
• Hyatt Overnight Stay + Dinner for 2 at Delta’s ($370)
• Swarovski Jewelry Basket ($500)
• The Frog & Peach Dinner + Crossroads Theatre ($800)
Prizes include:
• Wax by Anna Skincare Basket & Gift Card ($200)
• Hub City Jazz Festival Tickets ($170)
• State Theatre NJ Tickets ($200)
• New Brunswick Performing Arts Center Tickets ($200)
Prizes include:
• Wax by Anna Skincare Basket & Gift Card ($200)
• Hub City Jazz Festival Tickets ($170)
• State Theatre NJ Tickets ($200)
• New Brunswick Performing Arts Center Tickets ($200)
Prizes include:
• Wax by Anna Skincare Basket & Gift Card ($200)
• Hub City Jazz Festival Tickets ($170)
• State Theatre NJ Tickets ($200)
• New Brunswick Performing Arts Center Tickets ($200)
common:zeffyTipDisclaimerTicketing