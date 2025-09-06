3rd Annual 20 Shades of Melanin Raffle

The Lux Raffle – Caribbean Vacations: 1 Ticket
$25

Three winners – three trips!

    •    Pineapple Beach Club, Antigua – 7 nights for 2 (Value $3,150)

    •    The Club, Barbados – 7 nights for 2 (Value $3,225)

    •    St. James’s Club, Antigua – 7 nights for 2 (Value $3,600 – drawn last!)

The Lux Raffle – Caribbean Vacations: 6 Tickets
$100

The Signature Raffle – Luxe Experiences & Gifts: 1 Ticket
$15

Prizes include:

    •    Hyatt Overnight Stay + Dinner for 2 at Delta’s ($370)

    •    Swarovski Jewelry Basket ($500)

    •    The Frog & Peach Dinner + Crossroads Theatre ($800)

The Signature Raffle – Luxe Experiences & Gifts: 3 Tickets
$20

The Signature Raffle – Luxe Experiences & Gifts: 10 Tickets
$30

The Essentials Raffle – Indulgence & Lifestyle: 1 Ticket
$5

Prizes include:

    •    Wax by Anna Skincare Basket & Gift Card ($200)

    •    Hub City Jazz Festival Tickets ($170)

    •    State Theatre NJ Tickets ($200)

    •    New Brunswick Performing Arts Center Tickets ($200)

The Essentials Raffle – Indulgence & Lifestyle: 3 Tickets
$10

The Essentials Raffle – Indulgence & Lifestyle: 10 Tickets
$20

