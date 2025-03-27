Phi Beta Sigma, Delta Beta Sigma Chapter
🎲3rd Annual Domino Dominance Tournament🎲
1148 NE 36th St
Oklahoma City, OK 73111, USA
Solo Entry
$20
Note: Contact DeAngelo Ealom for cash payment. 405-862-0234
1 Raffle Ticket
$5
50/50 Raffle Ticket + Other Raffle Prizes
3 Raffle Tickets
$10
50/50 Raffle Ticket + Other Raffle Prizes
8 Raffle Tickets
$20
50/50 Raffle Ticket + Other Raffle Prizes
Vendor Booth
$25
Limited amount of tables are available.
$
