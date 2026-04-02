🎃 3rd Annual Fall Festival – Supporting Cal’s Rhythm & Reach Foundation

About this event
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Perfect for individuals who want to give back
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Great entry-level business support
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Premium visibility + community impact
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