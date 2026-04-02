Cals Rhythm & Reach Foundation

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Cals Rhythm & Reach Foundation

About this event

🎃 3rd Annual Fall Festival – Supporting Cal’s Rhythm & Reach Foundation

TBD

Ticket – For T‑Shirt Purchasers Only
Free

This free ticket is only for supporters who previously purchased an exclusive T‑shirt.


General Admission
$10

Enjoy the full program with access to all main activities.



Community Supporter
$50

Perfect for individuals who want to give back

  • Name listed on supporter board at event
  • Social media thank-you shoutout

What Your Sponsorship Supports


-Safe, inclusive environment

-Activities & entertainment

-Food, gifts, and experiences for attendees

-Growth of future programs

Bronze Sponsor
$150

Great entry-level business support

  • Business name listed on event signage
  • 1 social media shoutout
  • Option to include flyer or promo item at event

What Your Sponsorship Supports


-Safe, inclusive environment

-Activities & entertainment

-Food, gifts, and experiences for attendees

-Growth of future programs


Silver Sponsor
$300

Step into visibility

  • Logo on event signage
  • 2 social media shoutouts
  • Vendor table space at event
  • Ability to distribute branded materials


What Your Sponsorship Supports


-Safe, inclusive environment

-Activities & entertainment

-Food, gifts, and experiences for attendees

-Growth of future programs


Gold Sponsor
$500

Premium visibility + community impact

  • Large logo on all marketing materials
  • Featured spotlight post
  • Vendor table (prime location)
  • Opportunity to speak or present at event
  • Logo included on event backdrop/photos


What Your Sponsorship Supports


-Safe, inclusive environment

-Activities & entertainment

-Food, gifts, and experiences for attendees

-Growth of future programs


Platinum Sponsor
$1,000

Step into visibility

  • Logo on event signage
  • 2 social media shoutouts
  • Vendor table space at event
  • Ability to distribute branded materials


What Your Sponsorship Supports


-Safe, inclusive environment

-Activities & entertainment

-Food, gifts, and experiences for attendees

-Growth of future programs


Title Sponsor
$2,500

“Presented by [Business Name]”

  • Name attached to the entire event
  • Top logo placement on ALL materials
  • Exclusive recognition across social + event
  • Speaking opportunity
  • Premium booth placement
  • Direct alignment with community impact mission

What Your Sponsorship Supports


-Safe, inclusive environment

-Activities & entertainment

-Food, gifts, and experiences for attendees

-Growth of future programs


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