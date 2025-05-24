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James’s Warr;ors Inc.

3rd Annual James's Warr;ors Sponsorship Form

110 Golf Club Ln

Poughkeepsie, NY 12601, USA

Lunch Sponsor
$1,200

This includes foursome, Acknowledgement on our social media pages, and your name on our Sponsors Banner.

Beer Beverage Sponsor
$1,200

This includes foursome, Acknowledgement on our social media pages, and your name on our Sponsors Banner.

Event Sponsor
$1,200

This includes foursome, Acknowledgement on our social media pages, and your name on our Sponsors Banner.

Golf Hole Sponsorship
$250

Your business or personal sign at a golf hole. Your name or company name on our Thank You banner, Shout out on our social media page.

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