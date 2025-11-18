Good Shepherd Housing Foundation

Good Shepherd Housing Foundation

3rd Annual Make Home Possible Golf Tournament

11921 Chanceford Dr

Woodbridge, VA 22192, USA

Individual Golfer
$165
Educator Golfer
$135
Military Golfer
$135
First Responders
$135
Team
$650
Gold Sponsorship
$3,500

Golf for 2 teams (8 players) & Name/logo recognition on event program, banner, press release, website.social media, and other event materials.

Silver Sponsor
$2,500

Golf for 1 team (4 players), name/logo recognition on the event program, banner, signage at one hole.

Bronze Sponsor
$1,500

Golf for 1 team (4 players), name/logo recognition on the event program, signage at one hole.

Hole Sponsor +4
$750

Golf for 1 team (4 players), name/logo recognition on the event program, signage at one hole.

Hole Sponsor +1
$300

Golf for one (1 player), recognition on the event program

Beverage Cart Sponsor
$1,500
Meal Sponsor
$700
Putting Contest Sponsor
$600
Golf Cart Sponsor
$400
Driving Range Sponsor
$300
Golf Ball Sponsor
$300
Long Drive Sponsor
$300
Closest to pin Sponsor
$300
Putting Contest- Add Ons
$5
Mulligans- Add Ons
$5

limit 4

50/50 Raffle- Add Ons
$5

$5/1 or $20/5

Raffle Ticket- Add Ons
$5

$5/1 or $20/5

Mega Golf Package
$50

Includes putting contest, 5 raffle tickets, hit from red tee on 2 par (men), 150 yard marker (ladies) and 1 extra mulligan.

Add a donation for Good Shepherd Housing Foundation

$

