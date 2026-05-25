4 Days of Aloha

About this event
KEIKI – CHILD AGE 3 -10
Thursday July 23 @ Esther Short Park
5:00PM - 9:00pm
Thursday July 23 @ Esther Short Park
5:00PM - 9:00pm
KEIKI – CHILD AGE 3 -10
Friday July 24 @ Esther Short Park
Gates 3:00pm
Competition 5:00pm
Mele On The Lawn ft. WAIPUNA8:00pm
Friday July 24 @ Esther Short Park
Gates 3:00pm
Competition 5:00pm
Mele On The Lawn ft. WAIPUNA 8:00pm
KEIKI – CHILD AGE 3 -10
Saturday July 25 @ Esther Short Park
Gates 9:30am
Hōʻike 10:00am - 5:00pm
Saturday July 25 @ Esther Short Park
Gates 9:30am
Hōʻike 10:00am - 5:00pm
★VIP IS LIMITED PRESALE ONLY★
21+ ONLY | Includes Admission to Hōʻike!
HANA HOU Concert In The Park ft. BABA B | PATI | PAU HANA | NORM
Saturday July 25 @ Esther Short Park
Gates 9:30am
Hōʻike 10:00am - 5:00pm
Concert 6:30-10:00pm
IMPORTANT: Please ensure you receive a wristband upon entry for all day access. THERE IS NO ENTRY or RE-ENTRY BETWEEN 5:00 - 6:30PM. NO EXCEPTIONS.
KEIKI – CHILD AGE 3 -10
HANA HOU Concert In The Park ft. BABA B | PATI | PAU HANA | NORM
Saturday July 25 @ Esther Short Park
Gates & Concert 6:30pm
*IMPORTANT: Gates open at 6:30pm. This ticket does not allow you park access prior to 6:30pm. NO EXCEPTIONS.
HANA HOU Concert In The Park ft. BABA B | PATI | PAU HANA | NORM
Saturday July 25 @ Esther Short Park
Gates & Concert 6:30pm
*IMPORTANT: Gates open at 6:30pm. This ticket does not allow you park access prior to 6:30pm. NO EXCEPTIONS.
KEIKI – CHILD AGE 3 -10
ALL DAY PASS INCLUDES ADMISSION TO HŌʻIKE + CONCERT IN THE PARK
Saturday July 25 @ Esther Short Park
Gates 9:30am
Hōʻike 10:00am - 5:00pm
Concert 6:30-10:00pm
IMPORTANT: Please ensure you receive a wristband upon entry for ALL DAY ACCESS. THERE IS NO ENTRY OR RE-ENTRY BETWEEN 5:00 - 6:30PM. NO EXCEPTIONS.
ALL DAY PASS INCLUDES ADMISSION TO HŌʻIKE + CONCERT IN THE PARK
Saturday July 25 @ Esther Short Park
Gates 9:30am
Hōʻike 10:00am - 5:00pm
Concert 6:30-10:00pm
IMPORTANT: Please ensure you receive a wristband upon entry for ALL DAY ACCESS. THERE IS NO ENTRY OR RE-ENTRY BETWEEN 5:00 - 6:30PM. NO EXCEPTIONS.
KEIKI – CHILD AGE 3 -10
Sunday July 26 @ Esther Short Park
Gates 9:30am
Celebration 10:00am - 5:00pm
Sunday July 26
10:00AM - 5:00PM
Gates Open 9:30AM
605 Esther St, Vancouver, WA 98660, USA
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