Ke Kukui Foundation

Hosted by

Ke Kukui Foundation

About this event

4 Days of Aloha

605 Esther St

Vancouver, WA 98660, USA

THURSDAY - KEIKI - Welcome Pāʻina
Free

KEIKI – CHILD AGE 3 -10
Thursday July 23 @ Esther Short Park

5:00PM - 9:00pm

THURSDAY - GENERAL - Welcome Pāʻina
Free

Thursday July 23 @ Esther Short Park

5:00PM - 9:00pm

FRIDAY - KEIKI - Hapa Haole Hula Competition + WAIPUNA
$5

KEIKI – CHILD AGE 3 -10

Friday July 24 @ Esther Short Park
Gates 3:00pm

Competition 5:00pm

Mele On The Lawn ft. WAIPUNA8:00pm

FRIDAY - PRESALE - Hapa Haole Hula Competition + WAIPUNA
$15
Available until Jun 30

Friday July 24 @ Esther Short Park
Gates 3:00pm

Competition 5:00pm

Mele On The Lawn ft. WAIPUNA 8:00pm

SATURDAY - KEIKI - Hōʻike Only
$5

KEIKI – CHILD AGE 3 -10
Saturday July 25 @ Esther Short Park
Gates 9:30am

Hōʻike 10:00am - 5:00pm


SATURDAY - PRESALE - Hōʻike Only
$10
Available until Jun 30

Saturday July 25 @ Esther Short Park
Gates 9:30am

Hōʻike 10:00am - 5:00pm


SATURDAY ★VIP★ - HANA HOU! Concert In The Park (+Hōʻike)
$95
Available until Jul 17

★VIP IS LIMITED PRESALE ONLY★

21+ ONLY | Includes Admission to Hōʻike!

HANA HOU Concert In The Park ft. BABA B | PATI | PAU HANA | NORM

Saturday July 25 @ Esther Short Park
Gates 9:30am

Hōʻike 10:00am - 5:00pm

Concert 6:30-10:00pm


IMPORTANT: Please ensure you receive a wristband upon entry for all day access. THERE IS NO ENTRY or RE-ENTRY BETWEEN 5:00 - 6:30PM. NO EXCEPTIONS.

SATURDAY - KEIKI - HANA HOU! Concert in the Park
$5

KEIKI – CHILD AGE 3 -10
HANA HOU Concert In The Park ft. BABA B | PATI | PAU HANA | NORM
Saturday July 25 @ Esther Short Park
Gates & Concert 6:30pm


*IMPORTANT: Gates open at 6:30pm. This ticket does not allow you park access prior to 6:30pm. NO EXCEPTIONS.


SATURDAY - PRESALE - HANA HOU! Concert in the Park
$45
Available until Jun 30

HANA HOU Concert In The Park ft. BABA B | PATI | PAU HANA | NORM
Saturday July 25 @ Esther Short Park
Gates & Concert 6:30pm


*IMPORTANT: Gates open at 6:30pm. This ticket does not allow you park access prior to 6:30pm. NO EXCEPTIONS.


SATURDAY - KEIKI - ALL DAY PASS
$10

KEIKI – CHILD AGE 3 -10
ALL DAY PASS INCLUDES ADMISSION TO HŌʻIKE + CONCERT IN THE PARK

Saturday July 25 @ Esther Short Park
Gates 9:30am

Hōʻike 10:00am - 5:00pm

Concert 6:30-10:00pm


IMPORTANT: Please ensure you receive a wristband upon entry for ALL DAY ACCESS. THERE IS NO ENTRY OR RE-ENTRY BETWEEN 5:00 - 6:30PM. NO EXCEPTIONS.

SATURDAY - PRESALE - ALL DAY PASS
$50
Available until Jun 30

ALL DAY PASS INCLUDES ADMISSION TO HŌʻIKE + CONCERT IN THE PARK

Saturday July 25 @ Esther Short Park
Gates 9:30am

Hōʻike 10:00am - 5:00pm

Concert 6:30-10:00pm


IMPORTANT: Please ensure you receive a wristband upon entry for ALL DAY ACCESS. THERE IS NO ENTRY OR RE-ENTRY BETWEEN 5:00 - 6:30PM. NO EXCEPTIONS.

SUNDAY - KEIKI - Celebration of Cultures
Free
Available until Jun 30

KEIKI – CHILD AGE 3 -10
Sunday July 26 @ Esther Short Park
Gates 9:30am

Celebration 10:00am - 5:00pm


SUNDAY - PRESALE - Celebration of Cultures
$8
Available until Jun 30

Sunday July 26

10:00AM - 5:00PM

Gates Open 9:30AM

605 Esther St, Vancouver, WA 98660, USA

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