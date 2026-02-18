Ke Kukui Foundation

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Ke Kukui Foundation

About this event

4 Days of Aloha 2026

605 Esther St

Vancouver, WA 98660, USA

FRIDAY - GENERAL - Hapa Haole Hula Competition ft. WAIPUNA
$20

Friday July 24

5:00PM - 9:00PM

Gates Open 3:00PM

605 Esther St, Vancouver, WA 98660, USA

FRIDAY - KEIKI - Hapa Haole Hula Competition ft. WAIPUNA
$5

Friday July 24

5:00PM - 9:00PM

Gates Open 3:00PM

605 Esther St, Vancouver, WA 98660, USA

SATURDAY - GENERAL - Hōʻike Only
$15

Saturday July 25

10:00AM - 5:00PM

Gates Open 9:30AM

605 Esther St, Vancouver, WA 98660, USA



SATURDAY - KEIKI - Hōʻike Only (Copy)
$5

Saturday July 25

10:00AM - 5:00PM

Gates Open 9:30AM

605 Esther St, Vancouver, WA 98660, USA



SATURDAY - GENERAL - Concert in the Park
$50

Saturday July 25

6:30PM - 10:00PM

Gates Open 6:30PM

605 Esther St, Vancouver, WA 98660, USA


IMPORTANT: Gates open at 6:30pm. This ticket does not allow you park access prior to 6:30pm. NO EXCEPTIONS.


SATURDAY - KEIKI - Concert in the Park
$5

Saturday July 25

6:30PM - 10:00PM

Gates Open 6:30PM

605 Esther St, Vancouver, WA 98660, USA


IMPORTANT: Gates open at 6:30pm. This ticket does not allow you park access prior to 6:30pm. NO EXCEPTIONS.


SATURDAY - GENERAL - ALL DAY PASS
$65

Saturday July 25

10:00PM - 10:00PM

Gates Open 9:30AM

605 Esther St, Vancouver, WA 98660, USA


IMPORTANT: Please ensure you receive a wristband upon entry for all day access. THERE IS NO ENTRY OR RE-ENTRY BETWEEN 5:00 - 6:30PM. NO EXCEPTIONS.

SATURDAY - KEIKI - ALL DAY PASS
$10

Saturday July 25

10:00PM - 10:00PM

605 Esther St, Vancouver, WA 98660, USA


IMPORTANT: Please ensure you receive a wristband upon entry for all day access. THERE IS NO ENTRY OR RE-ENTRY BETWEEN 5:00 - 6:30PM. NO EXCEPTIONS.

SATURDAY ★VIP PASS★ - Hōʻike + THE GREEN
$100

Saturday July 25

10:00AM - 10:00PM

Gates Open 9:30AM

605 Esther St, Vancouver, WA 98660, USA


IMPORTANT: Please ensure you receive a wristband upon entry for all day access. THERE IS NO ENTRY or RE-ENTRY BETWEEN 5:00 - 6:30PM. PNO EXCEPTIONS.

SUNDAY - GENERAL - Celebration of Cultures
$10

Sunday July 26

10:00AM - 5:00PM

Gates Open 9:30AM

605 Esther St, Vancouver, WA 98660, USA

SUNDAY - KEIKI - Celebration of Cultures
$5

Sunday July 26

10:00AM - 5:00PM

Gates Open 9:30AM

605 Esther St, Vancouver, WA 98660, USA

SAMPLE TICKET
$1
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