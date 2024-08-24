Sales closed

Cappy's Split the Pot Raffle (08/24)

Add a donation for Loveland Music Boosters

$

One Ticket (One Chance of Winning)
$5
IF PAYING BY CASH, PLEASE COME TO THE VOLUNTEER TABLE TO MAKE YOUR PURCHASE!
5 Tickets (Five Chances of Winning)
$10
This includes 5 tickets
IF PAYING BY CASH, PLEASE COME TO THE VOLUNTEER TABLE TO MAKE YOUR PURCHASE!
10 Tickets (Ten Chances of Winning)
$15
This includes 10 tickets
IF PAYING BY CASH, PLEASE COME TO THE VOLUNTEER TABLE TO MAKE YOUR PURCHASE!
20 Tickets (Twenty Chances of Winning)
$20
This includes 20 tickets
IF PAYING BY CASH, PLEASE COME TO THE VOLUNTEER TABLE TO MAKE YOUR PURCHASE!

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!