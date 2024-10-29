2025 Annual Sponsorship

Sponsorship Package Includes: 1. Authorized use of The KENNA Foundation logo on your website 2. Logo with link on KENNA Foundation website 3. Quarterly acknowledgements on KENNA Foundation social media channels 4. Logo on all event signage & marketing materials* 5. Banner displayed at LYM Events*** 6. Quarter page ad in Hearts of Hope Gala Program 7. Logo on event t-shirts** 8. 2 VIP tickets to the Annual Hearts of Hope Gala 9. 2 Tournament seats at All-In For KENNA Kids 10. Vendor booth at KENNA Kids Butterfly 5K *Must provide logo by event deadlines to be included on printed materials. **Subject to change due to event type. ***Banner paid for by The KENNA Foundation and displayed by LYM Events.

Sponsorship Package Includes: 1. Authorized use of The KENNA Foundation logo on your website 2. Logo with link on KENNA Foundation website 3. Quarterly acknowledgements on KENNA Foundation social media channels 4. Logo on all event signage & marketing materials* 5. Banner displayed at LYM Events*** 6. Quarter page ad in Hearts of Hope Gala Program 7. Logo on event t-shirts** 8. 2 VIP tickets to the Annual Hearts of Hope Gala 9. 2 Tournament seats at All-In For KENNA Kids 10. Vendor booth at KENNA Kids Butterfly 5K *Must provide logo by event deadlines to be included on printed materials. **Subject to change due to event type. ***Banner paid for by The KENNA Foundation and displayed by LYM Events.

More details...