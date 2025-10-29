Parents & Teachers of Thorntons Ferry School (PTTF)

Hosted by

Parents & Teachers of Thorntons Ferry School (PTTF)

About this raffle

Sales closed

43rd Annual Holiday Craft Fair - Presale Tickets

FAMILY BUNDLE
$50

Bundle pricing tickets

4 raffle basket ticket sheets

5 big raffle tickets

12 game tickets

1 Santa photo ticket

RAFFLE BASKET TICKETS
$10

Pre-sale Raffle Tickets
Quantity of 1 = 2 sheets for $10.00
Quantity of 2 = 4 sheets for $20.00
Quantity of 3 = 6 sheets for $30.00

BIG ITEM RAFFLE TICKETS
$20

Pre-sale Big Item Raffle Tickets
Quantity of 1 = 5 tickets for $20.00
Quantity of 2 = 10 tickets for $40.00

GAME TICKETS
$10

Pre-sale Game Tickets
Quantity 1 = 12 tickets for $10.00
Quantity 2 = 24 tickets for $20.00
Quantity 3 = 36 tickets for $30.00

SANTA PHOTO
$5

Pre-sale Santa Photo Ticket
1 needed per family
10am-1pm ONLY

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!