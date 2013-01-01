Little Hill Sanctuary

Hosted by

Little Hill Sanctuary

About this event

Sales closed

Holiday Auction for Little Hill Sanctuary

Handmade Peppermint Soap
$10

VDog Bundle
$20

Chai Tea
$10

Sanctuary Logo Cap
$20

Black Sanctuary Logo Cap
$20

Green Sanctuary Logo Cap
$20

Sanctuary Logo Beanie
$20

Rescued! Game
$20

Fluffy Cow Coffee Bundle
$20

Rooster Necklace
$10

Pig Necklace
$10

Rooster Flock Pendant
$10

Three Little Pigs Pendant
$10

Rooster with Sunflowers Pendant
$10

Black and White Rooster Pendant
$10

Colorful Rooster Pendant
$10

Pig with Roses Pendant
$10

Rooster Pendant
$10

White Rooster Pendant
$10

Ceramic Key Chain
$10

Hand Stamped Vegan Necklace
$10

Rooster Earring and Necklace Set
$10

Yellow Rooster Necklace
$10

Pig Earring and Pendant Set
$10

Pig Earring and Necklace Set
$10

Hand Stamped Vegan Pendant
$10

Hand Stamped Vegan Key Chain
$10

Hand Stamped Vegan Heart Earrings
$10

Orange Resin Earrings
$10

Wooden Bandana Bunny Earrings
$20

Hand Stamped Vegan Earrings
$10

Wooden Orange Post Earrings
$15

Agate Fish Key Chain
$10

Wooden Vegan Key Chain
$10

Vegan AF Wooden Key Chain
$10

Cocoanut Lip Balm
$10

Vegan Pride Bracelet
$10

Monstera Key Chain
$10

Orange Monstera Earrings
$10

Black Monstera Earrings
$10

Peach Monstera Earrings
$10

Bandana Pig Wooden Dangle Earrings
$20

Dark Monstera Earrings
$10

Natural Monstera Earrings
$10

Metallic Fleck Monstera Earrings
$10

Yellow Monstera Earrings
$10

Red Monstera Earrings
$10

Compassion Co Sticker Bundle
$10

Vegan Power Co Tee
$20

Size Small. Free Shipping throughout the Centennial United States. Additional fees apply for international shipping.
$25 Compassion Co Gift Card
$20

Green Monstera Earrings
$10

Cow Earrings
$10

Pig Earrings
$10

Strawberry Earrings
$10

Wooden Broccoli Earrings
$15

Mushroom Wooden Dangle Earrings
$20

Bandana Cow Wooden Dangle Earrings
$20

Lamb Wooden Dangle Earrings
$20

Carrot Wooden Post Earrings
$15

Kiwi Wooden Post Earrings
$15

Pineapple Wooden Post Earrings
$15

Tomato Earrings
$10

Flower Horse Wooden Dangle Earrings
$20

Goat Wooden Dangle Earrings
$20

Pink Pig Wooden Dangle Earrings
$20

Green Apple Earrings
$10

Star Fruit Earrings
$10

Vegan Turtle Earrings
$10

Goat Earrings
$10

Banana Wooden Dangle Earrings
$20

Pineapple Earrings
$10

Avocado Wooden Dangle Earrings
$20

Tomato Wooden Post Earrings
$15

Pink Watermelon Wooden Post Earrings
$15

Mushroom Earrings
$10

Blackberry Wooden Post Earrings
$15

Vegan Earrings
$10

Red Watermelon Wooden Post Earrings
$15

Pineapple Wooden Dangle Earrings
$20

Banana Earrings
$10

Broccoli Wooden Post Earrings
$15

Grape Earrings
$10

Pear Earrings
$10

Strawberry Dangle Earrings
$10

Rooster Earrings
$10

Flower Rabbit Wooden Dangle Earrings
$20

Lemon Wooden Post Earrings
$15

Carnelian Vegan Bracelet
$20

Tiger Eye Vegan Bracelet
$20

Lava Rock Vegan Bracelet
$20

Citrine Vegan Bracelet
$20

Amazonite Vegan Bracelet
$20

Jasper Vegan Bracelet
$20

Malachite Vegan Bracelet
$20

Turquoise Vegan Bracelet
$20

Amethyst Vegan Bracelet
$20

Obsidian Vegan Bracelet
$20

Black Vegan Bracelet
$10

Liberate Key Chain
$10

White Rooster Book Pendant
$10

Black Rooster Book Pendant
$10

Sheep Book Pendant
$10

Vegan for the Animals Cuff
$20

Vegan Morse Code Bracelet
$10

Liberation Morse Code Bracelet
$10

California Sanctuaries Magnet
$10

Save the Bees Magnet
$10

Friends Not Food Magnet
$10

Vegan Sticker Set
$10

Smart but Scattered Book
$10

Esther Children’s Book
$10

Pig Art Print by Michelle Waters
$20

Paw Cutting Board
$10

Handmade Vest
$10

Animal Rights Coozie
$10

Little Hill Sanctuary logo on back. Free Shipping throughout the Centennial United States. Additional fees apply for international shipping.
Green Pig Ornament
$10

Blue Cow Ornament
$10

Pink Pig Ornament
$10

White Sheep Ornament
$10

Flower Pig Ornament
$10

Flower Paw Ornament
$10

Wooden Goat Ornament
$10

Wooden Horse Ornament
$10

Wooden Pig Ornament
$10

Friend Not Food Cow Head Ornament
$10

Friend Not Food Rooster Ornament
$10

Friend Not Food Pig Ornament
$10

Friend Not Food Hen Ornament
$10

Friends Not Food Animals Ornament
$10

Friend and Food Cow Ornament
$10

Vegan Christmas Pig Ornament
$10

Vegan Barn Ornament
$10

Wooden Barn Ornament
$10

Wooden Goose Ornament
$10

Wooden Rooster Ornament
$10

Wooden Cow Ornament
$10

Wooden Sheep Ornament
$10

Wooden Chicken Ornament
$10

Wooden Chickens Ornament
$10

Wooden Pigs Ornament
$10

Wooden Mushroom Ornament
$10

Dog Holiday Ornament
$10

Lamb Holiday Ornament
$10

Llama Holiday Ornament
$10

Bunny Holiday Ornament
$10

Owl Holiday Ornament
$10

Pig Holiday Ornament
$10

Rooster Holiday Ornament
$10

Horse Holiday Ornament
$10

Calf Holiday Ornament
$10

Cow Holiday Ornament
$10

Sheep Holiday Ornament
$10

Genderqueer Pride Ornament
$10

Progress Pride Ornament
$10

Rainbow Pride Ornament
$10

Agender Pride Ornament
$10

Intersex Inclusive Pride Ornament
$10

Polysexual Pride Ornament
$10

Intersex Pride Ornament
$10

Asexual Pride Ornament
$10

Trans Pride Ornament
$10

Androgyne Pride Ornament 1
$10

Gay Men Pride Ornament
$10

Bisexual Pride Ornament
$10

Pansexual Pride Ornament
$10

Free Shipping throughout the Centennial United States. Additional fees apply for international shipping.
Herbivore Cuff Bracelet
$20

Free Shipping throughout the Centennial United States. Additional fees apply for international shipping.
Vegan Rainbow Bracelet
$10

Free Shipping throughout the Centennial United States. Additional fees apply for international shipping.
Grey Ceramic Hand
$10

Free Shipping throughout the Centennial United States. Additional fees apply for international shipping.
Green Ceramic Hand
$10

Free Shipping throughout the Centennial United States. Additional fees apply for international shipping.
Handmade Soap Saver
$10

Free Shipping throughout the Centennial United States. Additional fees apply for international shipping.
Sanctuary Logo Soy Candle
$10

Free Shipping throughout the Centennial United States. Additional fees apply for international shipping.
Sanctuary Logo Mug
$20

Free Shipping throughout the Centennial United States. Additional fees apply for international shipping.
Blue Flower Sunglasses
$10

Free Shipping throughout the Centennial United States. Additional fees apply for international shipping.
Yellow Flower Sunglasses
$10

Free Shipping throughout the Centennial United States. Additional fees apply for international shipping.
Grey Flower Sunglasses
$10

Free Shipping throughout the Centennial United States. Additional fees apply for international shipping.
Colorful Dog Collar
$10

Free Shipping throughout the Centennial United States. Additional fees apply for international shipping.
Holiday Bath Bombs
$10

Free Shipping throughout the Centennial United States. Additional fees apply for international shipping.
Lambert Shoes
$20

LAMBERT SNEAKER in your size! Size - Let me know your shoe size and women's or men's. Once the auction is over, I will contact the winner for size! The estimated delivery to you is about a month. The shoes come in a box with the Lambert logo on! 100% polyester canvas upper side Ethylene-vinyl acetate (EVA) rubber outsole Faux leather toe cap Removable insole Padded collar, lace-up front Free Shipping throughout the Centennial United States. Additional fees apply for international shipping.
$100 Meow Meow Tweet Gift Card
$50

Free Shipping throughout the Centennial United States. Additional fees apply for international shipping.
Holiday Cards
$20

A set of 12 Holiday Greeting Cards 3 designs 4 of each design A $48 value By Jen Swift Artist Free Shipping throughout the Centennial United States. Additional fees apply for international shipping.
Horse Necklace
$20

Horse focal is framed by Rainbow Jasper, Sunstone, Rhodonite, Agate and clay beads strung on flexible wire. This necklace is 21’’ in length with a bronze plated toggle clasp. Free Shipping throughout the Centennial United States. Additional fees apply for international shipping. $35
Friends Not Food Tee
$20

Size Medium Free Shipping throughout the Centennial United States. Additional fees apply for international shipping.
Hand Dyed Poncho
$50

@alysonreneenyc reverse-dyed poncho. This soft rayon stretch jersey top is one size fits all. Retail value $125. Free Shipping throughout the Centennial United States. International shipping not available for this item.
Sanctuary Logo Shop Bag
$10

Free Shipping throughout the Centennial United States. Additional fees apply for international shipping.
Handmade Celestial Earrings
$15

Handmade Celestial Earrings using Upcycled Swarovski crystal beads and sterling silver earring wires. Created and donated by @thelunarfaeshop Free Shipping throughout the Centennial United States. Additional fees apply for international shipping.
Bracelet or Choker
$15

A simple beaded Amethyst and Sterling silver double wrap bracelet. Wear this as a choker necklace as well, depending on your neck size. Cute feather and wing charms. ALL metal is 925. Sterling Silver. Rose Quartz heart accent. Measurements: ** will fit a 6” wrist up to 6 3/4” max ** 15” total length Free Shipping throughout the Centennial United States. Additional fees apply for international shipping.
Rain Gloss Print
$10

“RAIN GLOSS” Dark Botanical, 8” x 8”, Fine Art Photography Print shot by @octobercult. This beautiful print has stunning, closeup details of a gorgeous flower. There are raindrops also captured, giving this image a lush look. Pink-lilac and indigo hues surrounding. Glowing colors against a dark, dreamy backdrop. All of @octobercult’s prints come in protective sleeves, are of standard sizes & precut, easy to find frames for. Free Shipping throughout the Centennial United States. Additional fees apply for international shipping.
