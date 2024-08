Spring - Regional Leader's Prayer Breakfast

Pastors and ministry leaders uniting in fellowship and prayer for the advance of the gospel throughout Rhode Island and surrounding areas.

Following a time of breakfast and fellowship, we will share in an extended time of prayer for God's Church and the harvest fields before us.

Come engage with co-laborers from around the region for an impactful experience.

Let's celebrate what God has done in the beginning of 2024, and pray into a strong remainder of the year.

Location: Providence Rescue Mission

Cost: Free (donations are welcome)

Parking: Handicap parking available by main entrance.





Pastores y líderes ministeriales unidos en compañerismo y oración por el avance del evangelio en Rhode Island y sus alrededores.





Después de un tiempo de desayuno y compañerismo, compartiremos un tiempo de oración por la Iglesia de Dios y los campos de cosecha que tenemos ante nosotros.





Venga a interactuar con colaboradores de toda la región para vivir una experiencia impactante.

Celebremos lo que Dios ha hecho a principios de 2024 y oremos por un buen resto del año.





Ubicación: Misión de Rescate de Providence ( Providence Rescue Mission)

Costo: Gratis (se aceptan donaciones)

Estacionamiento: Estacionamiento para discapacitados disponible en la entrada principal.