PLC 2025-2026 Sponsorship

Logo featured on website yearlong; Social Media Thank-You Post - 5; Full page Program Ad in every concert; Concert tickets - 10 VIP; Listed as a valued community partner in concert programs; Tabling Opportunity; Sponsor logo on display at concerts; Logo included in email marketing; Verbal recognition at event; Featured article in Backstage Pass Newsletter; 'Presented by' prominent placement of sponsor logo on event materials; Opportunity to speak at concerts for up to 2 minutes
Diamond Sponsorship
$5,000
Logo featured on website yearlong; Social Media Thank-You Post - 3; Full page Program Ad in every concert; Concert tickets - 8 VIP; Listed as a valued community partner in concert programs; Tabling Opportunity; Sponsor logo on display at concerts; Logo included in email marketing; Verbal recognition at event; Featured article in Backstage Pass Newsletter
Sapphire Sponsorship
$2,500
Logo featured on website yearlong; Social Media Thank-You Post - 2; 1/2 page Program Ad in every concert; Concert tickets - 6 VIP; Listed as a valued community partner in concert programs; Tabling Opportunity; Sponsor logo on display at concerts; Logo included in email marketing; Verbal recognition at event
Emerald Sponsorship
$1,500
Logo featured on website yearlong; Social Media Thank-You Post; 1/2 page Program Ad in every concert; Concert tickets - 4 VIP; Listed as a valued community partner in concert programs; Tabling Opportunity; Sponsor logo on display at concerts; Logo included in email marketing
Amethyst Sponsorship
$1,000
Logo featured on website yearlong; Social Media Thank-You Post; 1/2 page Program Ad in every concert; Concert tickets - 4; Listed as a valued community partner in concert programs;
Tabling Opportunity
Pearl Sponsorship
$500
Logo featured on website yearlong; Social Media Thank-You Post; 1/4 page Program Ad in every concert; Concert tickets - 2; Listed as a valued community partner in concert programs
